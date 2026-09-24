Atlético Nacional vs. Millonarios: VER el superclásico EN VIVO y gratis

El fútbol colombiano tiene una nueva cita imperdible este jueves 24 de septiembre. Atlético Nacional vs. Millonarios FC se enfrentan en el estadio Atanasio Girardot de Medellín por la fecha 12 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, en un partido que reúne a dos de los equipos con mejor ubicación en la tabla.

El conjunto capitalino llega al clásico en el segundo lugar con 19 puntos, mientras que Atlético Nacional ocupa la cuarta posición con 18 unidades. Por eso, el duelo representa una oportunidad para que ambos equipos sumen y se acerquen a la parte alta de la clasificación.

Para quienes buscan ver Nacional vs. Millonarios en vivo, el partido cuenta con opciones oficiales de transmisión en Colombia.



¿A qué hora juega Nacional vs. Millonarios hoy?

El superclásico entre Atlético Nacional y Millonarios está programado para este jueves 24 de septiembre de 2026 desde las 7:30 p. m., hora de Colombia.



El encuentro se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde la expectativa está puesta en uno de los partidos más llamativos de la fecha 12 de la Liga BetPlay.

El árbitro encargado de impartir justicia será Diego Ulloa, según la información reportada para este compromiso.

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EN VIVO: NACIONAL VS MILLONARIOS:

¿Por qué James Rodríguez es suplente contra Millonarios?

Una de las principales novedades antes del comienzo del partido tiene como protagonista a James Rodríguez.

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El futbolista colombiano aparece como suplente de Atlético Nacional para enfrentar a Millonarios. De acuerdo con los reportes previos al encuentro, James presentó un cuadro viral durante la semana que afectó su preparación para el compromiso.

Aunque logró recuperarse y fue incluido en la convocatoria, el cuerpo técnico decidió que comenzara el clásico desde el banco de suplentes.

La decisión abre la posibilidad de que James Rodríguez tenga minutos durante el segundo tiempo, dependiendo del desarrollo del partido.

La presencia del mediocampista era uno de los principales atractivos de la jornada, por lo que su ausencia en la formación titular de Nacional generó atención entre los seguidores del equipo y los aficionados del fútbol colombiano.

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¿Dónde ver Nacional vs. Millonarios en vivo?

Los aficionados que quieran seguir el Nacional vs. Millonarios en vivo tienen alternativas oficiales para disfrutar del encuentro.

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En Colombia, el partido será transmitido por Win Sports+, canal que cuenta con los derechos de televisión de la Liga BetPlay. También existe la opción de seguir la señal mediante el servicio de streaming oficial de Win Sports Online para quienes prefieran verlo desde un celular, computador u otro dispositivo compatible.

Para los aficionados que se encuentren fuera de Colombia, la disponibilidad de la transmisión puede variar según el país y los servicios autorizados en cada territorio.