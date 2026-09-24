Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
LINK: RESULTADOS DEL ICFES
MUERE FAMOSO ACTOR
IDENTIDAD DE CAMILO CIFUENTES

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / Atlético Nacional vs. Millonarios: VER el superclásico EN VIVO y gratis

Atlético Nacional vs. Millonarios: VER el superclásico EN VIVO y gratis

Sigue el partido de Nacional vs Millonarios en vivo. Te contamos la hora exacta, las alineaciones con James Rodríguez y las opciones online en vivo para verlo.

Atlético Nacional vs. Millonarios: VER el superclásico EN VIVO y gratis
Nacional vs Millonarios en vivo: Minuto a minuto y canal de TV para verlo
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

El fútbol colombiano tiene una nueva cita imperdible este jueves 24 de septiembre. Atlético Nacional vs. Millonarios FC se enfrentan en el estadio Atanasio Girardot de Medellín por la fecha 12 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, en un partido que reúne a dos de los equipos con mejor ubicación en la tabla.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

El conjunto capitalino llega al clásico en el segundo lugar con 19 puntos, mientras que Atlético Nacional ocupa la cuarta posición con 18 unidades. Por eso, el duelo representa una oportunidad para que ambos equipos sumen y se acerquen a la parte alta de la clasificación.

Últimas noticias

Dávinson Sánchez, nuevo capitán de la Selección Colombia: Néstor Lorenzo confirmó la decisión
Deportes

Néstor Lorenzo confirma al nuevo capitán de la Selección Colombia, el “heredero de James"

Cuadrado vs. James ¿podrá jugar el clásico entre Nacional y Millonarios.jpg
Deportes

¿James vs. Cuadrado? Millonarios recibe noticia clave antes del clásico contra Nacional

Para quienes buscan ver Nacional vs. Millonarios en vivo, el partido cuenta con opciones oficiales de transmisión en Colombia.

¿A qué hora juega Nacional vs. Millonarios hoy?

El superclásico entre Atlético Nacional y Millonarios está programado para este jueves 24 de septiembre de 2026 desde las 7:30 p. m., hora de Colombia.

El encuentro se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde la expectativa está puesta en uno de los partidos más llamativos de la fecha 12 de la Liga BetPlay.

El árbitro encargado de impartir justicia será Diego Ulloa, según la información reportada para este compromiso.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Puedes leer: Querido futbolista pierde la vida en accidente de tránsito: esto se sabe

Te puede interesar

James Rodriguez anuncia el fin de su carrera en la Seleccion Colombia tras 15 anos vistiendo la camiseta numero 10
Deportes

James Rodríguez pone fin a su historia con la Selección Colombia: "Llegó el momento"

Selección Colombia: ¿Quién heredará la camiseta 10 tras la salida de James Rodríguez?
Deportes

Revelan quién podría 'remplazar' a James Rodríguez en la Selección Colombia: "Inmediato"

Publicidad

EN VIVO: NACIONAL VS MILLONARIOS:

¿Por qué James Rodríguez es suplente contra Millonarios?

Una de las principales novedades antes del comienzo del partido tiene como protagonista a James Rodríguez.

Publicidad

El futbolista colombiano aparece como suplente de Atlético Nacional para enfrentar a Millonarios. De acuerdo con los reportes previos al encuentro, James presentó un cuadro viral durante la semana que afectó su preparación para el compromiso.

Aunque logró recuperarse y fue incluido en la convocatoria, el cuerpo técnico decidió que comenzara el clásico desde el banco de suplentes.

La decisión abre la posibilidad de que James Rodríguez tenga minutos durante el segundo tiempo, dependiendo del desarrollo del partido.

La presencia del mediocampista era uno de los principales atractivos de la jornada, por lo que su ausencia en la formación titular de Nacional generó atención entre los seguidores del equipo y los aficionados del fútbol colombiano.

Puedes leer: Yina Calderón lanza contundente mensaje a James Rodríguez tras su llegada a Nacional

¿Dónde ver Nacional vs. Millonarios en vivo?

Los aficionados que quieran seguir el Nacional vs. Millonarios en vivo tienen alternativas oficiales para disfrutar del encuentro.

Publicidad

En Colombia, el partido será transmitido por Win Sports+, canal que cuenta con los derechos de televisión de la Liga BetPlay. También existe la opción de seguir la señal mediante el servicio de streaming oficial de Win Sports Online para quienes prefieran verlo desde un celular, computador u otro dispositivo compatible.

Para los aficionados que se encuentren fuera de Colombia, la disponibilidad de la transmisión puede variar según el país y los servicios autorizados en cada territorio.

Relacionados

Fútbol colombiano

Millonarios

Atlético Nacional