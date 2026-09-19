¿James vs. Cuadrado? Millonarios recibe noticia clave antes del clásico contra Nacional

La posibilidad de ver a Juan Guillermo Cuadrado frente a James Rodríguez en uno de los partidos más llamativos de la Liga colombiana tomó fuerza luego de que Millonarios recibiera respuesta a la resolución sobre la sanción que tenía pendiente el experimentado futbolista.

La noticia fue confirmada por Alberto Gamero después del partido en el que Millonarios derrotó 3-0 a Boyacá Chicó.

El entrenador 'albiazul' explicó que el club había realizado una petición para aclarar en qué competencia debía cumplir Cuadrado las fechas de suspensión que tenía pendientes debido a una tarjeta roja que le sacaron al jugar en la liga italiana.

La respuesta favoreció al conjunto azul: las dos fechas de sanción serán cumplidas en Copa y no en Liga. Esto significa que, desde el punto de vista disciplinario, Juan Guillermo Cuadrado puede actuar en el campeonato local, incluido el próximo compromiso frente a Atlético Nacional.

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La decisión resulta especialmente relevante porque el partido en el estadio Atanasio Girardot podría efrentar a dos referentes de la Selección Colombia: James Rodríguez, recientemente incorporado al conjunto verdolaga, y Cuadrado, quien fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Millonarios.

Cuadrado ya tiene luz verde, pero Gamero debe evaluar su estado físico

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Aunque la resolución despejó la principal duda relacionada con la suspensión, Alberto Gamero dejó claro que todavía existe otro aspecto por revisar antes de confirmar la presencia de Cuadrado contra Nacional: su condición física.

El entrenador explicó que el futbolista se encuentra realizando un proceso de reacondicionamiento y que el cuerpo técnico dispone de varios días para determinar si está preparado para afrontar el compromiso.

“Él va a cumplir en copa no va a cumplir en liga”, explicó Gamero al referirse a la decisión recibida por Millonarios.

El técnico también señaló que el club quiere contar con Juan Guillermo Cuadrado cuando se encuentre en buenas condiciones, teniendo en cuenta su experiencia y trayectoria.

“Él es un jugador de mucha de la imagen la trayectoria la jerarquía nosotros queremos tenerlo bien eh cuando esté bien va a estar con nosotros”, manifestó.

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De esta manera, el volante no tiene impedimento disciplinario para disputar el partido de Liga, pero su debut con Millonarios dependerá de la evaluación que realice el cuerpo técnico durante los días previos al encuentro.

James vs. Cuadrado: un duelo que podría darse en Medellín

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La expectativa alrededor del partido aumentó desde que Atlético Nacional anunció la llegada de James Rodríguez y Millonarios confirmó la incorporación de Juan Guillermo Cuadrado.

Ambos futbolistas compartieron durante varios años en la Selección Colombia y ahora podrían enfrentarse por primera vez en el fútbol colombiano, defendiendo camisetas diferentes.

James ya tuvo sus primeros minutos con Atlético Nacional. El atacante fue utilizado durante el compromiso frente a Internacional de Bogotá en el estadio El Campín e hizo la asistencia que terminó con uno de los goles del triunfo 3-2 del conjunto antioqueño.

Por su parte, Cuadrado, este sábado fue presentado oficialmente ante los hinchas de Millonarios antes del encuentro frente a Boyacá Chicó, partido que terminó con una contundente victoria 3-0 para el equipo dirigido por Gamero.

La coincidencia de ambos referentes en el campeonato colombiano hizo que el duelo entre Nacional y Millonarios se convirtiera en uno de los compromisos que más expectativa genera entre los aficionados.

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Cuadrado deberá esperar la decisión final de Millonarios

Con la resolución ya definida, la situación de Cuadrado quedó más clara: la sanción pendiente será pagada en Copa y no afectará sus posibilidades de actuar en Liga.

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Ahora, la atención se concentra en su preparación física. Gamero tendrá cuatro días para observar la evolución del futbolista y decidir si está en condiciones de disputar un partido de alta exigencia.

“Tenemos estos 4 días para mirarlo él está haciendo un recondicionamiento físico para estar a punto y tenemos estos días para mirarlo”, explicó el entrenador.

Por ahora, Cuadrado está habilitado para jugar en la Liga colombiana, pero Millonarios todavía no confirma que vaya a ser incluido en el equipo que enfrentará a Atlético Nacional este jueves 2 de septiembre.

Si finalmente recibe el visto bueno del cuerpo técnico, el partido en Medellín podría tener uno de sus principales atractivos en el enfrentamiento entre James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, dos jugadores con una amplia historia compartida en la Selección Colombia.

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