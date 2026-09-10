Juan Guillermo Cuadrado es nuevo jugador de Millonarios: “Bienvenido Panita”

Millonarios confirmó este jueves 10 de septiembre la contratación de Juan Guillermo Cuadrado, de 38 años, proveniente del equipo italiano Pisa. Con su llegada, el futbolista de Necoclí regresa al fútbol colombiano después de 17 temporadas en el extranjero.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales de Millonarios, donde el club destacó las principales características del jugador: “Experiencia, velocidad y talento. ¡Bienvenido al Embajador Juan Guillermo Cuadrado!”

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¿Cómo fue la última temporada de Cuadrado en el Pisa?

Durante su última campaña en el fútbol italiano, Cuadrado disputó un total de 19 partidos en la Serie A y dos en la Copa de Italia. En el torneo de liga marcó un gol, mientras continuaba con su preparación con el objetivo de ser tenido en cuenta para la convocatoria de 26 jugadores al Mundial de 2026.

Aunque sufrió algunas interrupciones por problemas físicos durante la primera mitad de 2026, el futbolista continuó con su preparación física de manera individual mientras definía su futuro deportivo. Su condición de jugador libre facilitó su llegada a Millonarios, que pudo concretar su vinculación sin necesidad de negociar sus derechos deportivos con otro club.

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Cabe destacar que la mayor parte de la carrera de Cuadrado se desarrolló en Italia, donde vistió las camisetas de Lecce, Fiorentina, Juventus, Inter de Milán, Atalanta y Pisa. Además, tuvo una etapa en el Chelsea de Inglaterra.

Su ciclo más destacado y prolongado tuvo lugar en la Juventus, donde permaneció durante siete temporadas y conquistó cinco títulos de la Serie A, cuatro Copas de Italia y dos Supercopas de Italia. En total, a lo largo de su carrera internacional, acumula 15 títulos.

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Asimismo, fue una pieza habitual de la Selección Colombia durante más de una década. Representó al país en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, además de disputar varias ediciones de la Copa América y las eliminatorias sudamericanas.

¿Cómo fue el paso de Cuadrado por Colombia?

La llegada de Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios marcará su segundo paso por el fútbol colombiano, luego de haber pertenecido a Independiente Medellín entre 2008 y 2009.

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Con el conjunto Poderoso disputó 31 partidos y marcó tres goles. Sin embargo, lo que llamó la atención de los equipos europeos en ese momento fue su capacidad para el regate y las gambetas. Por ello, en el segundo semestre de 2009 terminó dando el salto al fútbol europeo para jugar con el Udinese de Italia.

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A lo largo de su carrera, Cuadrado se ha desempeñado como lateral, carrilero, volante y extremo, una versatilidad que le ha permitido adaptarse a diferentes disposiciones tácticas.

