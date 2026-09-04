Alberto Gamero asume nuevamente la dirección técnica de Millonarios; "Bienvenido a casa"

El pasado jueves 3 de septiembre, Millonarios dio a conocer de manera oficial el regreso de Alberto Gamero al banquillo azul, marcando así el inicio de una nueva etapa para el cuadro embajador. El técnico samario firmó contrato hasta diciembre de 2027 y asumirá nuevamente el liderazgo del equipo, en reemplazo del argentino Fabián Bustos.

En el comunicado compartido a través de su cuenta oficial en X, el club incluyó la frase: “Volver no siempre es empezar de nuevo. Es, a veces, continuar una historia que nunca dejó de pertenecernos”, acompañada del mensaje: “¡Bienvenido a casa, Profe Gamero!”.

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Hace 611 días desde que Gamero cerró su primer ciclo en Bogotá, lugar en el que dejó una huella importante. Ahora, el entrenador regresa a sus 62 años con un reto diferente: reconstruir un equipo que actualmente ocupa la quinta casilla de la Liga BetPlay II-2026 con 11 puntos.



¿Qué títulos ganó Alberto Gamero con Millonarios?

Recordemos que el técnico Alberto Gamero lideró el equipo de futbol entre el año 2020 y el 2024, consiguiendo tres títulos con la institución. La primera celebración llegó con la Copa Colombia 2022, seguida por la Liga del primer semestre de 2023.

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En aquella final de Liga, Millonarios se impuso ante el Atlético Nacional y consiguió uno de los trofeos más importantes de la era Gamero. Posteriormente, el técnico volvió a celebrar en la Superliga de 2024, esta vez frente al Junior.

Estos recuerdos alimentan la ilusión de la hinchada embajadora, que ahora espera que el entrenador pueda repetir los buenos resultados. No obstante, el contexto es distinto y el equipo tendrá que adaptarse nuevamente a sus conceptos tácticos.

¡Bienvenido a casa Profe Gamero! 💙Ⓜ️🏠 pic.twitter.com/w1dr1mHwmG — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 4, 2026

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¿Con qué jugadores se reencontrará Alberto Gamero?

En esta nueva era, Gamero trabajará con una nómina de jugadores que ya conocen sus reglas del juego; entre ellos se encuentran los deportistas David Mackalister Silva, Daniel Ruiz, Andrés Llinás y Leonardo Castro.

Sin embargo, en su regreso se encontrará con caras nuevas. Rodrigo Contreras, Javier Burrai, Rodrigo Ureña, Mateo García, Stiven Barreiro y Sebastián Valencia son algunos de los jugadores que deberán adaptarse a sus directrices.

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La cantera también tendrá protagonismo en esta nueva etapa. Durante su primer ciclo, el samario promovió el debut de 23 futbolistas formados en Millonarios, entre ellos Óscar Cortés, Carlos Andrés Gómez y Emerson Rivaldo.

Alberto Gamero asumió de nuevo la dirección técnica de Millonarios con contrato hasta 2027 para liderar al plantel embajador en los próximos retos Foto: @titogamero

¿Cuál es la deuda pendiente de Alberto Gamero?

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Uno de los desafíos pendientes es el rendimiento internacional. Durante su primer ciclo, Millonarios disputó la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, pero no logró avanzar de las primeras fases ni superar la etapa de grupos. Ahora, Gamero tendrá una nueva oportunidad.

En la Libertadores 2024, el propio entrenador reconoció que el equipo necesitaba refuerzos para afrontar la competencia. Además, Millonarios no consiguió títulos desde su salida. David González, Hernán Torres y Fabián Bustos ocuparon después el banquillo, sin levantar un trofeo.

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Gamero llega tras dirigir al Deportivo Cali, proceso que terminó en marzo de 2026 luego de 29 compromisos. La dirigencia, encabezada por Enrique Camacho, lo contactó rápidamente y aceptó el desafío. Su nuevo ciclo comenzará este domingo 6 de septiembre ante Deportivo Pereira.