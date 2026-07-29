El día que Selección Colombia ganó por primera y única vez Copa América; fue en Bogotá

El 29 de julio de 2001 quedó grabado para siempre en la memoria de millones de colombianos. Ese día, la Selección Colombia levantó por primera y, hasta ahora, única Copa América de su historia, luego de derrotar a México en la gran final disputada en el estadio El Campín, de Bogotá.

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Han pasado 25 años desde aquella tarde que paralizó al país y convirtió a una generación de futbolistas en leyendas.



El equipo dirigido por Francisco Maturana no solo consiguió el título más importante del fútbol colombiano de mayores, sino que además firmó una campaña que aún hoy sigue siendo considerada una de las mejores en la historia del torneo.

Con las tribunas completamente llenas y un ambiente de fiesta, Colombia escribió una página inolvidable para el deporte nacional.

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La final que hizo campeón a Colombia en la Copa América

La gran final enfrentó a Colombia y México ante 50.699 espectadores que colmaron las graderías de El Campín.

El encuentro se mantuvo muy disputado durante buena parte del compromiso, hasta que llegó una de las jugadas más recordadas por los aficionados.

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Al minuto 65, Iván López envió un preciso centro al área y apareció Iván Ramiro Córdoba, quien conectó un cabezazo que terminó en el fondo de la red para decretar el 1-0 definitivo.

Ese gol bastó para que Colombia levantara el trofeo continental por primera vez.

La celebración fue inmediata. Miles de personas salieron a las calles de Bogotá y de diferentes ciudades del país para festejar un logro que hasta ese momento parecía inalcanzable.

Hace 25 años Colombia ganó su única Copa América Colprensa

Un recorrido perfecto hasta levantar el trofeo

El título no fue producto de un solo partido. Colombia construyó una campaña impecable desde el inicio del torneo.

El debut llegó el 11 de julio de 2001 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla con una victoria 2-0 sobre Venezuela, gracias a los goles de Freddy "Totono" Grisales y Víctor Hugo Aristizábal, quien convirtió desde el punto penal.

Después llegó el triunfo 1-0 frente a Ecuador, nuevamente con anotación de Aristizábal.

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La fase de grupos terminó con un 2-0 sobre Chile, resultado conseguido con goles de Aristizábal y Eudalio Arriaga.

En los cuartos de final, disputados en Armenia, Colombia superó con autoridad 3-0 a Perú. Aristizábal marcó en dos oportunidades y Giovanni Hernández completó la goleada.

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En semifinales, el rival fue Honduras, selección que sorprendió durante el campeonato, pero que terminó cayendo 2-0 gracias a los tantos de Gerardo Bedoya y nuevamente Víctor Hugo Aristizábal.

Así quedó servido el camino hacia la final en Bogotá.

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Un equipo que quedó para la historia

El plantel campeón estuvo integrado por figuras que marcaron una época en el fútbol colombiano.

Entre ellos estuvieron Óscar Córdoba, Miguel Calero, Iván Ramiro Córdoba, Mario Alberto Yepes, Roberto Carlos Cortés, Andrés Orozco, Iván López, Óscar Díaz, Jersson González, Fabián Vargas, David Ferreira, Giovanni Hernández, Jhon Restrepo, Juan Carlos Ramírez, Freddy Grisales, Gerardo Bedoya, Mauricio Molina, Elson Becerra, Víctor Hugo Aristizábal, Eudalio Arriaga, Elkin Murillo y Jairo Castillo.

Todos ellos fueron dirigidos por Francisco Maturana, quien consiguió uno de los mayores éxitos de su carrera como entrenador.