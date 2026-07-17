Filtran la nueva camiseta de la Selección Colombia Femenina y causa revuelo en redes

La ilusión por el Mundial Femenino de Brasil 2027 sigue creciendo y ahora un nuevo detalle fuera de las canchas se robó la atención de los aficionados.

En las últimas horas se filtraron las imágenes de la que sería la nueva camiseta visitante de la Selección Colombia Femenina, un diseño que apuesta por un estilo completamente diferente al visto en años anteriores y que ya provoca miles de comentarios en redes sociales.

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La publicación despertó el interés de seguidores, coleccionistas y amantes del fútbol, quienes comenzaron a analizar cada detalle de la prenda que, de confirmarse, acompañaría a la Tricolor en la máxima cita del fútbol femenino.

La expectativa es alta, especialmente después del histórico desempeño de Colombia en la Copa Mundial Femenina de 2023, cuando el equipo alcanzó los cuartos de final y conquistó el reconocimiento internacional gracias al talento de una generación que sigue dando de qué hablar.

Ahora, con Brasil como sede del próximo campeonato del mundo, la conversación gira alrededor de una camiseta que rompe varios de los esquemas tradicionales utilizados por la selección nacional.

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Así sería la nueva camiseta de la Selección Colombia Femenina

Las imágenes fueron divulgadas por el reconocido portal especializado Footy Headlines, sitio dedicado a revelar anticipadamente diseños de camisetas de clubes y selecciones alrededor del mundo.

Según la filtración, la nueva camiseta visitante de la Selección Colombia Femenina para el Mundial 2027 fue desarrollada por Adidas y presenta una propuesta mucho más atrevida de lo habitual.

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El elemento que más llama la atención es el color principal.

En lugar del tradicional azul o del negro que Colombia ha utilizado en varias de sus equipaciones alternativas, el nuevo uniforme apostaría por un elegante tono rojo oscuro que domina toda la prenda.

Filtran la nueva camiseta de la Selección Colombia Femenina

Además, el diseño incorpora un patrón abstracto en diferentes tonalidades de rojo, generando una textura visual que le da profundidad y movimiento a la camiseta.

Ese acabado busca ofrecer una imagen moderna y diferente frente a las versiones anteriores utilizadas por la Tricolor.

El detalle retro que sorprendió a los aficionados

Otro aspecto que no pasó desapercibido es la presencia del clásico logotipo Trefoil de Adidas.

Este emblema, conocido por identificar algunas de las colecciones más icónicas de la marca alemana, ha sido utilizado en uniformes especiales y prendas de inspiración retro.

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Su incorporación en la supuesta camiseta de Colombia ha despertado comentarios positivos entre coleccionistas, quienes consideran que este detalle le aporta un estilo exclusivo y un aire nostálgico que recuerda algunas de las épocas más representativas del fútbol.

Precisamente, ese pequeño cambio ha sido uno de los puntos más comentados desde que aparecieron las imágenes.

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¿La camiseta ya fue presentada oficialmente?

Por ahora, no.

Las imágenes que circulan corresponden a una filtración publicada por Footy Headlines y, hasta el momento, ni Adidas ni la Federación Colombiana de Fútbol han realizado una presentación oficial del uniforme.

Aun así, las fotografías ya generaron una amplia conversación en redes sociales, donde algunos seguidores elogiaron el cambio de estilo y otros expresaron su preferencia por los colores tradicionales utilizados por la selección.