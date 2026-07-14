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Este es el puesto que ocupa la Selección Colombia en el Mundial 2026 tras su eliminación

La 'Tricolor' disputó cinco partidos durante su participación en el certamen, con un balance de tres victorias y dos empates.

Los futbolistas Luis Díaz y Daniel Muñoz de la Selección Colombia chocan las manos celebrando un gol
Luis Díaz y Daniel Muñoz celebran durante el torneo; Colombia cerró su participación en la Copa del Mundo 2026 ubicándose en el décimo puesto
Foto: imagen tomada de @FCFseleccion
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 14 de jul, 2026

La participación de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026, celebrada en Canadá, Estados Unidos y México, llegó a su fin tras la derrota en penaltis contra Suiza.

Tras un desempeño que generó diversas reacciones entre la afición, se conoció la posición que ocupó la Selección Colombia en el Mundial de 2026. El combinado nacional logró ubicarse entre los diez mejores equipos del torneo.

Puedes leer: ¿Cuándo es la final del Mundial 2026? Revelan pronósticos para el partido por el título

Bajo la dirección técnica del argentino Néstor Lorenzo, la Tricolor comenzó su camino con solidez en la fase de grupos. Colombia terminó como líder de su zona tras sumar siete puntos, producto de las victorias frente a Uzbekistán (3-1) y República Democrática del Congo (1-0), además de un empate sin goles ante Portugal.

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En los dieciseisavos de final, el conjunto cafetero se enfrentó a Ghana, dirigida entonces por el extécnico de la 'Tricolor' Carlos Queiroz. El equipo suramericano logró avanzar gracias a un gol de Jhon Arias al minuto 14, que decretó el triunfo 1-0.

La eliminación llegó en los octavos de final frente a Suiza. Tras un intenso encuentro que terminó 0-0 después de 120 minutos, la clasificación se definió desde el punto penal. Finalmente, el conjunto helvético se impuso 4-3 en la tanda y avanzó a la siguiente ronda.

¿Cuál fue la posición de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

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A pesar de quedar eliminada en octavos, Colombia cerró su participación con números positivos. La selección disputó cinco partidos y registró tres victorias y dos empates, para un total de 11 puntos.

Puedes leer: El Pibe Valderrama reacciona a eliminación de Colombia y dice qué jugador no debieron sacar

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Según el escalafón oficial del torneo, elaborado con base en los puntos obtenidos y la instancia alcanzada, la Selección Colombia finalizó en el décimo lugar de la clasificación general. El equipo quedó por debajo de México, que sumó 12 unidades, y por encima de selecciones como Brasil y el coanfitrión Estados Unidos.

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Hasta el momento de la eliminación colombiana, Francia lideraba la tabla de rendimiento con 18 puntos, seguida por Argentina, España e Inglaterra, equipos que continuaban en competencia rumbo a las semifinales.

Con el cierre de la participación mundialista, la atención se centra ahora en el futuro del cuerpo técnico. El contrato de Néstor Lorenzo vence oficialmente el 31 de julio de 2026.

Aunque han surgido versiones sobre posibles cambios en la plantilla y la salida de algunos jugadores experimentados, la dirigencia de la Federación Colombiana de Fútbol tendría la última palabra sobre el futuro del estratega argentino.

Mira también: El LAMENTO de LUIS DÍAZ tras la Eliminación de Colombia ante Suiza

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