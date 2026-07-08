El Pibe Valderrama reacciona a eliminación de Colombia y dice qué jugador no debieron sacar

La eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 sigue generando reacciones entre históricos del fútbol nacional.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Carlos 'El Pibe' Valderrama, quien compartió un mensaje luego de que la Tricolor quedara por fuera del torneo tras perder en la definición por penales frente a Suiza.

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El exfutbolista, considerado una de las mayores leyendas del fútbol colombiano, publicó un video junto a su esposa en sus redes sociales, donde expresó su tristeza por el resultado, analizó el rendimiento del equipo dirigido por Néstor Lorenzo y dejó claro cuál fue, a su juicio, el aspecto que terminó marcando la diferencia en el Mundial.

Además de referirse al partido disputado en Vancouver, Valderrama aprovechó para enviar un mensaje tanto a los jugadores como a la afición colombiana, que acompañó a la Selección durante toda la Copa del Mundo.

En su mensaje, El Pibe Valderrama reconoció que no esperaba una eliminación tan temprana y aseguró que confiaba en que la Selección Colombia tenía las condiciones para seguir avanzando en el campeonato.

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El samario explicó que el resultado le dejó una profunda desilusión, especialmente porque considera que el equipo mostró un buen nivel futbolístico durante el torneo.

"Me siento jodido, ni por ahí cerquita que íbamos a quedar por fuera porque tenemos buen equipo. Yo siempre he dicho que el juega bien siempre va a ganar, ahí está un mensaje, jugamos bien y no ganamos, al equipo le falta un goleador", expresó.

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Para el exvolante, Colombia logró competir durante el Mundial, pero terminó pagando la falta de contundencia en los momentos más importantes del campeonato.

¿Quiénes no volverían a jugar otro Mundial con Colombia? /Foto: IA

Otro de los aspectos sobre los que habló Valderrama fue la definición desde el punto penal, instancia en la que Suiza terminó imponiéndose 4-3 para quedarse con el cupo a los cuartos de final.

El histórico número 10 recordó que no es la primera vez que Colombia queda eliminada de esa manera y manifestó su deseo de que, en el futuro, la Selección pueda romper esa historia.

"Otra vez quedamos fuera por penaltis, no nos va a tocar, no sé cuándo, pero si seguimos jugando al fútbol así nos va a tocar alguna vez", afirmó.

El jugador que más destacó fue Jhon Arias

Durante su intervención, Valderrama también habló sobre algunos nombres propios de la Selección Colombia.

Para el exfutbolista, el mejor rendimiento del equipo durante el compromiso correspondió a Jhon Arias, futbolista que recibió varios elogios por su desempeño frente a Suiza.

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El Pibe incluso reconoció que no entendió una de las decisiones tomadas por el entrenador Néstor Lorenzo durante el encuentro.

Según manifestó, le sorprendió que Arias no permaneciera durante todo el partido, teniendo en cuenta la influencia que estaba mostrando dentro del juego.

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Más allá de su análisis deportivo, Carlos Valderrama quiso cerrar su intervención con un reconocimiento para los futbolistas que representaron al país durante el torneo.

El exjugador destacó el compromiso del grupo y agradeció el esfuerzo realizado a lo largo de la Copa del Mundo.

"Pelaos gracias por representarnos y por hacernos soñar y disfrutar. A la hinchada gracias por apoyar y acompañar a los muchachos. Ustedes se sobraron. Pa' la próxima!", concluyó.