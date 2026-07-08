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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia tras ser eliminada del Mundial? Esta es la fecha

Tras su eliminación ante Suiza en los octavos de final del Mundial, la Selección Colombia ya conoce la fecha de su próximo partido.

Próximo partido de la Selección Colombia: esta es la fecha tras el Mundial
¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia tras ser eliminada del Mundial? Esta es la fecha
Foto: imagen tomada de la FCF
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 8 de jul, 2026

La participación de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó a su fin tras caer en los octavos de final. Ahora, el equipo nacional deberá pasar la página y comenzar a preparar el nuevo ciclo con la mira puesta en la Copa América 2028 y las eliminatorias rumbo al Mundial de 2030.

El camino de la 'Tricolor' terminó el pasado martes 7 de julio en Vancouver, luego de perder ante Suiza en la definición por penales. El encuentro finalizó 0-0 tras los 120 minutos de juego y, desde los once pasos, el conjunto europeo se impuso por 4-3, frustrando las aspiraciones de Colombia de igualar su histórica actuación de Brasil 2014.

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Durante el torneo, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo consiguió victorias frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Ghana, además de empates ante Portugal y Suiza.

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

Tras la eliminación, los jugadores regresarán a Bogotá antes de reincorporarse a sus respectivos clubes para iniciar la pretemporada. Sin embargo, el calendario internacional continuará en los próximos meses.

El siguiente compromiso de la Selección Colombia está previsto para la ventana FIFA de septiembre de 2026, que se disputará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.

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Durante ese periodo, el combinado nacional podría disputar hasta cuatro partidos amistosos como parte de su preparación para la Copa América 2028 y el inicio de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2030.

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Posteriormente, habrá una nueva fecha FIFA entre el 9 y el 17 de noviembre. Hasta el momento, la Federación Colombiana de Fútbol no ha confirmado los rivales para esos compromisos.

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Uno de los principales interrogantes de cara al nuevo ciclo es la continuidad de Néstor Lorenzo. Aunque el entrenador asumió el cargo en 2022 y llevó a la Selección Colombia a consolidar un proyecto competitivo, su contrato finaliza tras el Mundial y, por ahora, no existe una decisión oficial sobre su renovación.

La Federación Colombiana de Fútbol deberá evaluar el desempeño del cuerpo técnico antes de definir si Lorenzo continuará al frente del equipo en el camino hacia el Mundial de 2030, que se disputará en España, Marruecos y Portugal.

Por su parte, algunos jugadores, entre ellos Jhon Arias, manifestaron en la zona mixta la necesidad de realizar ajustes dentro del equipo tras la eliminación en la Copa del Mundo.

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