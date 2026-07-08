La reciente eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 no solo representó un duro golpe para los aficionados, sino también una significativa pérdida económica para el reconocido creador de contenido Yeferson Cossio.

El influenciador antioqueño confirmó que perdió más de 1,3 millones de dólares, equivalentes a más de 4.600 millones de pesos colombianos, tras apostar a favor del equipo nacional en el encuentro frente a Suiza.

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La historia de Cossio con esta apuesta comenzó en el partido frente a Uzbekistán. Antes de ese compromiso, el empresario anunció que arriesgaría un millón de dólares por la victoria de la Selección Colombia en aquel encuentro.



La jugada le salió bien, tras el triunfo de la 'Tricolor' en su debut mundialista, obtuvo una ganancia de 380.000 dólares. Sin embargo, en lugar de retirar ese dinero, decidió reinvertir la totalidad del capital acumulado, que era cerca de 1.380.000 dólares, en el decisivo duelo de octavos de final contra la selección europea.

Antes del compromiso disputado en Vancouver, Yeferson Cossio aumentó la expectativa entre sus millones de seguidores al prometer que, si ganaba la apuesta, regalaría un reloj de lujo a cada uno de los jugadores de la Selección Colombia.

Yeferson Cossio y el 'autogol' que se metió por la Selección Colombia: “Qué dolor” Foto: imagen tomada de redes sociales

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¿Qué comentó Yeferson Cossio tras la derrota de Colombia?

El partido contra Suiza terminó empatado 0-0 tras los 90 minutos reglamentarios y la prórroga. La clasificación se definió en la tanda de penaltis, donde los cobros fallados por Davinson Sánchez y Juan Camilo Hernández, sumados a las atajadas del arquero suizo, sentenciaron la eliminación de la 'Tricolor' en los octavos de final.

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Tras el resultado, Yeferson Cossio reaccionó en sus redes sociales y lamentó la derrota, aunque aseguró que disfrutó el partido junto a sus amigos pese al desenlace que representó la eliminación de Colombia en la cita orbital.

Además, confirmó que perdió la totalidad del dinero que había apostado, una suma superior a 1,3 millones de dólares, al decidir arriesgar todas las ganancias obtenidas en el primer encuentro del Mundial.

"Esta vez perdimos. Qué dolor. Pero qué momentos tan bonitos; la pasamos increíble entre amigos", escribió el creador de contenido en la publicación con la que lamentó la eliminación de la Selección Colombia.

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