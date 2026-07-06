¿La novia de Haaland es colombiana? Así es la reservada relación del 'Androide'

El espectacular rendimiento de Erling Haaland en el Mundial 2026 no solo está rompiendo récords dentro de las canchas, sino que también ha encendido las redes sociales en torno a su vida privada.

El delantero de la Selección de Noruega se encuentra en el foco del entretenimiento global, lo que dio origen a un inesperado y masivo rumor en plataformas como TikTok: la supuesta ascendencia de su novia.

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Miles de fanáticos comenzaron a preguntarse si la pareja de Erling Haaland es colombiana, luego de que se viralizaran videos que afirmaban que la joven tenía raíces sudamericanas.

Ante la ola de especulaciones, los principales portales de noticias han esclarecido la verdadera identidad de la mujer que acompaña al "Androide".

¿Quién es Isabel Haugseng Johansen?

La mujer que conquistó el corazón del goleador es Isabel Haugseng Johansen, una joven de 22 años que comparte una historia de vida muy arraigada al futbolista. Ambos crecieron en la pequeña localidad de Bryne, en Noruega, un lugar clave donde comenzó a forjarse el éxito del delantero.

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A diferencia de otras parejas del mundo del fútbol, Isabel mantiene un perfil notablemente bajo y alejado de los escándalos mediáticos. Sin embargo, comparte una gran pasión con el atacante: ella también fue futbolista.

Durante su adolescencia, compitió en las categorías juveniles del Bryne FK, llegando a anotar 23 goles en 36 partidos oficiales, un factor que el mismo Haaland ha elogiado públicamente al asegurar que ella comprende a la perfección las presiones de este deporte.

¿La novia de Haaland es colombiana

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El origen del rumor: ¿Tiene raíces colombianas?

El mito sobre la nacionalidad de la novia de Haaland tomó fuerza tras las celebraciones de Noruega en el certamen mundialista. Diversas cuentas de fanáticos compartieron ediciones de video asegurando que los rasgos físicos de la joven y ciertas publicaciones sugerían un origen colombiano.

No obstante, las investigaciones y registros oficiales confirman que Isabel Haugseng Johansen es 100% noruega.

Nació y se crió en el país nórdico, y no posee ningún vínculo familiar ni ascendencia con Colombia. El rumor fue simplemente una teoría viralizada por internautas debido al gran afecto que la comunidad latina siente por el jugador.

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¿La novia de Haaland es colombiana?

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Detalles clave de su relación

Amor de infancia: Se conocen desde que eran niños y entrenaban en las divisiones menores del mismo club de fútbol.

Se conocen desde que eran niños y entrenaban en las divisiones menores del mismo club de fútbol. Vida familiar: La pareja dio la bienvenida a su primer hijo a finales de 2024, un pequeño llamado Odín a quien protegen celosamente de las cámaras.

La pareja dio la bienvenida a su a finales de 2024, un pequeño llamado Odín a quien protegen celosamente de las cámaras. Apoyo incondicional: Isabel ha sido captada activamente en los palcos del Mundial 2026, celebrando de forma efusiva los goles del delantero.

A pesar de la inmensa fortuna y fama que rodea al goleador del Manchester City, la pareja prefiere un estilo de vida sencillo.

Sus allegados aseguran que disfrutan de actividades cotidianas como cocinar en casa y jugar videojuegos, demostrando que la estabilidad emocional es el verdadero secreto detrás del éxito arrollador de Haaland en la élite del deporte mundial.

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