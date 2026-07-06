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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / El baile de la novia de James Rodríguez y su hija que es viral: "Hay que seguir practicando"

El baile de la novia de James Rodríguez y su hija que es viral: "Hay que seguir practicando"

La pareja de James Rodríguez y su hija Salomé protagonizaron un tierno momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales mientras apoyaban a la Selección Colombia en el Mundial 2026.

James Rodríguez
James Rodríguez
/Foto: Facebook James Rodríguez
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 6 de jul, 2026

Mientras la Selección Colombia concentra toda su atención en los octavos de final del Mundial 2026, un momento fuera de la cancha también se robó las miradas.

Luisa Duque, pareja de James Rodríguez, compartió un video en el que aparece bailando junto a Salomé Rodríguez, hija del capitán de la Tricolor, y la grabación no tardó en hacerse viral en redes sociales.

Las imágenes mostraron la buena relación entre ambas y rápidamente despertaron cientos de comentarios de los seguidores del futbolista, quienes destacaron la complicidad que reflejaron durante el baile.

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El video apareció poco después de uno de los partidos de Colombia en la Copa del Mundo y sirvió para demostrar que el respaldo al equipo también se vive desde las tribunas y fuera de los estadios.

Así fue el baile de Luisa Duque y Salomé Rodríguez

La grabación fue publicada por la propia Luisa Duque en una de sus redes sociales. En el video se observa a la modelo y empresaria junto a Salomé realizando un popular baile que actualmente es tendencia entre los creadores de contenido.

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Las dos aparecen vistiendo prendas de la Selección Colombia y siguen la coreografía con sonrisas y mucha naturalidad, dejando ver la cercanía que existe entre ellas.

Como acompañamiento del video, Luisa escribió un corto mensaje que también llamó la atención de sus seguidores:

"Hay que seguir practicando jijiji".La publicación recibió miles de "me gusta" en pocas horas y generó una gran cantidad de comentarios.

El baile de la novia de James Rodríguez y su hija que tiene hablando a las redes
El baile de la novia de James Rodríguez y su hija que tiene hablando a las redes

Luisa Duque ha acompañado a James durante el Mundial

Desde que comenzó el Mundial 2026, Luisa Duque ha compartido diferentes publicaciones mostrando su respaldo a James Rodríguez y a la Selección Colombia.

Aunque el futbolista mantiene su atención completamente enfocada en el campeonato, la modelo ha utilizado sus redes sociales para dejar ver algunos momentos de su experiencia siguiendo al equipo nacional.

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James Rodríguez y Luisa Duque hicieron pública su relación a comienzos de 2025, cuando fueron vistos juntos durante la etapa en la que el volante colombiano residía en México.

Desde entonces, ambos han preferido mantener su vida sentimental lejos de la exposición constante.

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Aunque ocasionalmente aparecen juntos en eventos o viajes, ninguno acostumbra compartir de manera frecuente fotografías de pareja en redes sociales.

Esa decisión ha hecho que cada nueva publicación relacionada con ambos genere gran expectativa entre los seguidores del futbolista. Pese a ese bajo perfil, Luisa sí ha mostrado en distintas oportunidades el apoyo que le brinda a James durante el Mundial 2026.

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