Experto que acertó triunfos clave en el Mundial lanzó su pronóstico para Colombia vs. Suiza

La expectativa por el duelo entre la Selección Colombia y Suiza sigue creciendo a pocas horas del compromiso por los octavos de final del Mundial 2026.

Mientras los hinchas analizan posibles alineaciones y estrategias, un reconocido creador de contenido especializado en fútbol volvió a captar la atención tras compartir su pronóstico sobre el encuentro.

El analista se hizo conocido en redes sociales porque acertó recientemente los triunfos de Francia y Noruega en el campeonato, lo que ha hecho que muchos seguidores estén atentos a cada una de sus predicciones durante la Copa del Mundo.

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Ahora, el experto dio su opinión sobre el enfrentamiento entre Colombia y Suiza, un partido que definirá cuál de las dos selecciones avanzará a los cuartos de final del torneo que se disputa en Norteamérica.

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La Tricolor llega motivada después de superar la fase de grupos con actuaciones que despertaron elogios tanto de aficionados como de analistas internacionales, mientras que Suiza buscará confirmar por qué sigue siendo uno de los equipos más competitivos del fútbol europeo.

El experto cree que Colombia avanzará a los cuartos de final

En uno de sus análisis más recientes, el creador de contenido aseguró que Colombia parte con una ligera ventaja gracias al estilo de juego que ha mostrado durante el Mundial.

Según explicó, la Selección dirigida por Néstor Lorenzo ha demostrado ser un equipo con un fútbol intenso, dinámico y muy vertical, características que, a su juicio, podrían marcar la diferencia frente al conjunto suizo.

No obstante, también dejó claro que el compromiso será uno de los más exigentes que ha enfrentado la Tricolor hasta ahora.

De acuerdo con su análisis, Suiza cuenta con una estructura táctica muy sólida y jugadores acostumbrados a competir en los torneos más importantes de Europa, por lo que no será un rival sencillo.

Aun así, considera que Colombia tiene los argumentos suficientes para imponerse y sellar su clasificación a la siguiente ronda.

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Además, señaló que espera un partido muy parejo y disputado, con opciones para ambos equipos, por lo que no descarta que la definición se extienda más allá del tiempo reglamentario.

Gato Oracle predijo el resultado de Colombia vs. Suiza en el Mundial 2026 /Foto: IA

El pronóstico de este creador de contenido coincide con la opinión de otras figuras del fútbol internacional que han destacado el nivel mostrado por Colombia durante el torneo.

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En los últimos días, exfutbolistas y reconocidos analistas han señalado que la Tricolor posee las condiciones para competir de igual a igual contra cualquier selección que continúe en carrera.

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Algunos incluso consideran que, si mantiene el nivel exhibido hasta ahora, Colombia podría seguir avanzando en el campeonato y convertirse en uno de los equipos protagonistas de las fases definitivas.

Sin embargo, dentro del grupo existe un mensaje de cautela. Tanto el cuerpo técnico como los jugadores han insistido en que el objetivo es afrontar cada partido por separado y concentrarse únicamente en el siguiente rival.