La pista con la que Juliana Calderón habría revelado quién es el padre de su hijo

Juliana Calderón, creadora de contenido y hermana de Yina Calderón, volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales tras compartir varias fotografías durante un viaje a Nueva York.

En esta ocasión, la atención de sus seguidores no estuvo relacionada con una nueva polémica, sino con la identidad del padre del hijo que espera, un tema sobre el que la empresaria prefiere mantener reserva desde que anunció su embarazo.

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Durante su estadía en la llamada "Gran Manzana", Juliana publicó varias historias de Instagram mostrando algunos momentos de su viaje. Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores.



En una de las imágenes compartió un collage en el que aparecía junto a un hombre que la abrazaba por la espalda. Aunque en esa fotografía el rostro del acompañante no era visible, la cercanía entre ambos despertó todo tipo de comentarios.

Posteriormente, la influenciadora publicó otra imagen en la que se alcanzaba a ver parcialmente el perfil del hombre, lo que llevó a varios internautas a intentar identificarlo.

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¿Cómo reaccionaron los seguidores de Juliana Calderón?

Las publicaciones desataron una ola de especulaciones en redes sociales. Algunos usuarios aseguraron que el hombre sería una expareja de Juliana, con quien habría mantenido una relación intermitente durante varios años.

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Entre los comentarios que más llamaron la atención se leyeron mensajes como: "Parece el exnovio de ella, el de siempre", "Guapo sí es" y "Aparecieron las llaves, ellas como siempre", haciendo referencia a la aparente cercanía entre ambos.

A partir de estas imágenes, algunos seguidores comenzaron a especular con que el hombre podría ser el padre del bebé que espera la creadora de contenido. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación por parte de Juliana Calderón.

Pese a los rumores generados en redes sociales, la empresaria continúa manteniendo en reserva la identidad del padre de su hijo y no se ha pronunciado sobre las versiones que circulan entre sus seguidores.

Por ahora, los internautas permanecen atentos a sus próximas publicaciones, a la espera de que decida aclarar quién es el hombre con el que apareció durante su viaje a Nueva York, o si todo se trato de una estrategía para llamar la atención en redes sociales.

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