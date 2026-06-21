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¿Niño o niña? Juliana Calderón revela el género de su bebé con una foto en su casa

La hermana de Yina Calderón impactó a sus seguidores al revelar el género de su bebé con una original dinámica con su sobrino.

Embarazo de Juliana Calderón: video desata especulaciones sobre el género de su bebé
Embarazo de Juliana Calderón: video desata especulaciones sobre el género de su bebé
Foto: imagen tomada de @julianacalderon12
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 21 de jun, 2026

La empresaria e influencer Juliana Calderón volvió a estar en el centro de la conversación tras revelar detalles sobre el género del bebé que espera. El anuncio se produjo de manera espontánea e inesperada, lo que generó una ola de comentarios entre sus seguidores y diversas reacciones en redes sociales.

El pasado 19 de junio, la hermana de Yina Calderón compartió un video en sus plataformas digitales. En la grabación, la empresaria mostraba un regalo enviado por su pequeño sobrino, conocido como Nano, quien se mostró visiblemente entusiasmado por la llegada del nuevo integrante de la familia.

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Durante una conversación captada en video, el menor expresó su deseo de que el bebé fuera un niño para tener un compañero de juegos. Sin embargo, Juliana Calderón respondió de una forma que muchos han interpretado como la confirmación del género del bebé, al señalar que no será un varón.

Estas palabras fueron interpretadas por los internautas como una posible confirmación de que la empresaria espera una niña. Sin embargo, la revelación se dio en un contexto informal y no a través de una ceremonia oficial.

¿Quién es el papá del bebé de Juliana Calderón?
¿Quién es el papá del bebé de Juliana Calderón?
/Foto: Facebook Juliana Calderón

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Mientras un sector de su audiencia celebra el hecho de que sea una niña, otros seguidores mantienen la cautela, sugiriendo que las palabras de Juliana podrían ser una broma dirigida a su sobrino.

Recordemos que Juliana Calderón mantiene un perfil bajo respecto a los detalles técnicos de su embarazo, el cual fue inicialmente confirmado por sus hermanas, Yina y Claudia Calderón, y no por ella directamente.

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¿Quién es el papá del hijo de Juliana Calderón?

Otro de los temas que más ha llamado la atención es la identidad del padre del hijo de la empresaria. Juliana Calderón ha señalado que será él quien decida cuándo pronunciarse públicamente. Esta falta de información comenzó a alimentar diversas teorías por parte de sus seguidores.

Inicialmente, se especula con nombre como Juan David Tejada, conocido como “El Agropecuario”, e incluso se han mencionado supuestos vínculos con su fallecido expareja, Juan Manuel Rodríguez.

Puedes leer: VIDEO: Inesperado cara a cara de Jessi Uribe y Paola Jara con Yina Calderón en México

A pesar de las presiones y la curiosidad de los internautas, la empresaria continúa enfocada en su etapa de gestación y en sus proyectos profesionales, dejando claro que manejará la información de su vida privada bajo sus propios términos.

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Esto mientras sus seguidores permanecen atentos a sus redes sociales, esperando que en los próximos días se realice una confirmación oficial o se compartan más imágenes de esta nueva etapa que atraviesa la joven empresaria.

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Mira también: Juliana Calderón habla por primera vez del papá de su bebé; mostró su pancita

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