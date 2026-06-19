El mensaje de Mike Bahía tras la supuesta ruptura con Greeicy: "Mi corazón aguanta"

Mike Bahía llamó la atención con un mensaje dedicado a su hijo Kai luego de que Greeicy hablara sobre una supuesta ruptura y mencionara a Tini durante una entrevista.

Mike Bahía volvió a captar la atención de sus seguidores luego de que salieran a la luz las declaraciones de Greeicy Rendón sobre una supuesta ruptura en su relación.

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Mientras las redes sociales seguían reaccionando a las palabras de la cantante, un video compartido por el artista caleño comenzó a generar todo tipo de interpretaciones.

La polémica empezó cuando Greeicy participó en una entrevista en la que relató una historia que parecía describir el final de su relación con Mike Bahía.

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Durante la conversación, aseguró que había desarrollado sentimientos por otra persona y que esa situación habría impactado su vida sentimental.

Una de las frases que más llamó la atención fue cuando expresó: "Sentí un gusto por otra persona". Más adelante, la artista incluso mencionó a la cantante argentina Tini Stoessel como la persona involucrada en el relato que estaba contando.

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Quién es Tini: el supuesto triángulo con Greeicy y Mike Bahía (composición La Kalle) /Foto: AFP

El mensaje de Mike Bahía que llamó la atención

Fue entonces cuando muchos encontraron un video que el cantante había compartido días atrás junto a Kai, el hijo que tiene con Greeicy Rendón.

En las imágenes se observa a padre e hijo disfrutando de un momento juntos mientras juegan y comparten un espacio familiar. Sin embargo, más allá de la escena, lo que terminó robándose la atención fueron las palabras que acompañaban la publicación.

Mike escribió: "Mi persona favorita" y también agregó la frase: "Por ti mi corazón aguanta".

Aunque el mensaje estaba claramente dirigido a su hijo, varios usuarios comenzaron a relacionarlo con la historia que Greeicy había contado durante la entrevista.

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Las especulaciones no tardaron en aparecer. Algunos seguidores interpretaron las palabras como una posible reacción a las declaraciones de la cantante, mientras otros consideraron que simplemente se trataba de una dedicatoria de cariño hacia Kai.

Lo cierto es que la publicación empezó a recibir una gran cantidad de comentarios justo cuando la supuesta separación se convertía en tema de conversación.

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La verdad detrás de la historia de Greeicy

Sin embargo, con el paso de las horas empezó a quedar claro que la historia contada por Greeicy no correspondía a hechos reales.

Varios seguidores señalaron que la entrevista hacía parte de una dinámica de actuación en la que la artista interpretaba una situación ficticia junto al conductor del programa.

La propia estructura de la conversación y algunos detalles del formato llevaron a muchos usuarios a concluir que se trataba de un ejercicio de interpretación y no de una confesión relacionada con su vida personal.

Por esa razón, gran parte de los seguidores de la pareja respiraron tranquilos al descubrir que la supuesta ruptura nunca ocurrió.