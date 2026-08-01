Caso de María Camila Potosí: Fiscalía reveló roles de capturados, ¿quién quitó la vida?

La investigación por el caso de María Camila Potosí permitió reconstruir, casi minuto a minuto, cómo se habría desarrollado el plan que terminó con la muerte de la joven de 21 años en Cali.

Durante la audiencia contra los cinco capturados, la Fiscalía expuso la secuencia de hechos y explicó cuál habría sido la función de cada uno de los procesados dentro de la operación.

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Según el ente investigador, todo comenzó varios días antes, cuando Yulieth Cecilia Angulo Escobar logró acercarse a María Camila fingiendo que también estaba embarazada. E

sa estrategia, de acuerdo con la Fiscalía, le permitió ganarse la confianza de la víctima y mantener contacto con ella hasta convencerla de salir juntas.

La investigación sostiene que el 16 de julio, Angulo Escobar pasó a recoger a María Camila en motocicleta con el argumento de que irían a una panadería ubicada en el sector Alto de Polvorines. Sin embargo, ese recorrido terminó en un inmueble que, presuntamente, ya había sido conseguido para ejecutar el plan.

¿La bebé de María Camila Potosí fue extraída con vida? Esto es lo que se sabe /Foto: redes sociales

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¿Qué habría hecho cada uno de los cinco capturados, según la Fiscalía?

La Fiscalía presentó una reconstrucción detallada de los hechos y explicó cuál habría sido el papel de cada uno de los procesados.



Yulieth Cecilia Angulo Escobar: según la investigación, habría fingido estar embarazada para acercarse a María Camila Potosí y ganarse su confianza. Posteriormente, la convenció de acompañarla hasta un inmueble con el argumento de que irían a una panadería ubicada en el sector Alto de Polvorines. También habría sido la encargada de transportarla en motocicleta.

según la investigación, habría fingido estar embarazada para acercarse a María Camila Potosí y ganarse su confianza. Posteriormente, la convenció de acompañarla hasta un inmueble con el argumento de que irían a una panadería ubicada en el sector Alto de Polvorines. También habría sido la encargada de transportarla en motocicleta. Nitzon Stiven Mondragón Cuero: la Fiscalía sostiene que, una vez la víctima llegó al inmueble, habría sido quien la atacó con un arma cortopunzante en repetidas ocasiones. De acuerdo con el ente acusador, posteriormente extrajo a la bebé que la joven llevaba en su vientre.

la Fiscalía sostiene que, una vez la víctima llegó al inmueble, habría sido quien la atacó con un arma cortopunzante en repetidas ocasiones. De acuerdo con el ente acusador, posteriormente extrajo a la bebé que la joven llevaba en su vientre. Kevin Alexis López Orozco: las autoridades aseguran que habría coordinado la logística general del plan, distribuyendo funciones entre los demás involucrados. Además, según la investigación, habría garantizado el pago de cuatro millones de pesos que, presuntamente, habían sido acordados con Yulieth Cecilia Angulo Escobar.

las autoridades aseguran que habría coordinado la logística general del plan, distribuyendo funciones entre los demás involucrados. Además, según la investigación, habría garantizado el pago de cuatro millones de pesos que, presuntamente, habían sido acordados con Yulieth Cecilia Angulo Escobar. Juan José Narváez Rodríguez: de acuerdo con la Fiscalía, habría conducido el vehículo utilizado para trasladar el cuerpo de María Camila Potosí hasta una zona del corregimiento La Buitrera, donde posteriormente fue localizado por las autoridades.

de acuerdo con la Fiscalía, habría conducido el vehículo utilizado para trasladar el cuerpo de María Camila Potosí hasta una zona del corregimiento La Buitrera, donde posteriormente fue localizado por las autoridades. Edwin García Zuluaga: según la investigación, habría cumplido funciones de vigilancia durante los hechos y en los desplazamientos posteriores para advertir cualquier presencia de las autoridades.

¿Quién le quitó la vida a María Camila Potosí, según la Fiscalía?

Durante la audiencia, la Fiscalía señaló que Nitzon Stiven Mondragón Cuero habría sido la persona que atacó directamente a María Camila Potosí dentro del inmueble ubicado en Alto de Polvorines.

Sin embargo, el ente investigador sostiene que los hechos no habrían sido ejecutados por una sola persona.

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La investigación apunta a que los cinco procesados habrían participado con funciones específicas previamente definidas para que el plan pudiera desarrollarse.

Por esa razón, un fiscal especializado de la Seccional Cali les imputó cargos acordes con el rol que, presuntamente, habría desempeñado cada uno dentro del caso. Ninguno aceptó los cargos durante la diligencia judicial.

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La investigación sigue avanzando

El caso comenzó a esclarecerse cuando los familiares de María Camila Potosí reportaron su desaparición, lo que activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente y la Alerta Rosa.

Cuatro días después, el Cuerpo Técnico de Investigación localizó el cuerpo de la joven en el corregimiento La Buitrera.

Desde entonces, las autoridades adelantaron labores investigativas que permitieron identificar a los cinco presuntos implicados y capturarlos el 30 de julio mediante diligencias de registro y allanamiento realizadas en diferentes puntos del Valle del Cauca.

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La investigación continúa abierta. Además de las capturas, el CTI y la Policía Nacional localizaron en una zona boscosa restos que podrían corresponder a la bebé que esperaba María Camila Potosí. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses continúa realizando los análisis correspondientes para establecer plenamente su identidad.

