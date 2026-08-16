Compañero de Luis Díaz se desmayó en pleno partido y preocupa a hinchas del Bayern Múnich

El triunfo del Bayern Múnich sobre RB Leipzig en la Telekom Cup quedó marcado por un momento de tensión protagonizado por Jamal Musiala, compañero del colombiano Luis Díaz.

El mediocampista alemán se desplomó sobre el césped del Allianz Arena pocos minutos después de ingresar al terreno de juego y marcar el tercer tanto de su equipo.

La escena rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó preocupación entre los aficionados. Uno de los nuevos jugadores del Bayern, el marroquí Ismael Saibari, incluso tuvo que acercarse para evitar que Musiala cayera directamente al piso.



El personal médico ingresó de inmediato para revisar al futbolista. Después de algunos minutos, el alemán consiguió ponerse de pie y abandonó la cancha caminando, una señal que permitió reducir parcialmente la preocupación generada por el episodio.

Jamal Musiala se desplomó dos minutos después de marcar

El episodio ocurrió aproximadamente en el minuto 83 del compromiso, apenas dos minutos después de que Jamal Musiala ingresara desde el banco de suplentes y anotara el tercer gol del Bayern Múnich.

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El tanto llegó tras una asistencia de Ismael Saibari y permitió al conjunto dirigido por Vincent Kompany establecer el 3-1 definitivo frente al Leipzig.

Sin embargo, la celebración quedó rápidamente relegada por lo ocurrido con el mediocampista. Musiala cayó sobre el terreno de juego y sus compañeros solicitaron la intervención del equipo médico.

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Una de las imágenes que más tranquilidad generó durante esos instantes fue la señal de uno de los integrantes del cuerpo sanitario, quien levantó el pulgar mientras atendían al jugador.

De acuerdo con la información suministrada por la agencia alemana DPA, Jamal Musiala también logró desplazarse por sus propios medios hasta el túnel de vestuarios. Aunque todavía se observaba aturdido, no necesitó ayuda para abandonar el terreno de juego.

Musiala suddenly passed out during the match 😥 pic.twitter.com/Vk0j2QG1w7 — Random Football (@Randomfoot_ball) August 16, 2026

Jamal Musiala: ¿qué habría provocado el episodio?

Hasta el momento, el Bayern Múnich no había entregado un parte médico detallado que explicara exactamente qué provocó el desplome del futbolista.

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Las primeras versiones apuntaron a que las altas temperaturas, cercanas a los 33 grados centígrados, pudieron estar relacionadas con el episodio. Se habló de mareos y dificultades circulatorias, aunque estos datos corresponden a las primeras informaciones y no a un diagnóstico médico confirmado por el club.

La principal señal positiva llegó a través de Max Eberl, director deportivo del Bayern, quien aseguró: “Lo principal es que está bien”.

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La institución todavía debía realizar las valoraciones correspondientes para establecer si el jugador presenta alguna afectación y determinar su disponibilidad para los próximos compromisos.

El incidente ocurrió además cuando faltan pocos días para el comienzo de la Bundesliga, por lo que cualquier novedad sobre el estado de Jamal Musiala será seguida de cerca por el cuerpo técnico y los aficionados del Bayern.

El gol de Luis Díaz y una victoria marcada por las molestias

Antes del susto protagonizado por Musiala, el Bayern había tenido una actuación positiva. Luis Díaz fue precisamente quien abrió el marcador al minuto 13, en una nueva aparición del colombiano con el conjunto alemán.

El Leipzig consiguió igualar durante el comienzo de la segunda parte mediante Brajan Gruda, quien recibió la asistencia de Max Finkgrafe. Cinco minutos después, Nathaniel Brown volvió a poner al Bayern en ventaja tras un pase de Aleksandar Pavlovic.

Finalmente, Musiala apareció para establecer el 3-1 que terminó definiendo el encuentro.

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Pese al resultado, el Bayern también tuvo otros inconvenientes físicos durante el compromiso. El austriaco Konrad Laimer tuvo que abandonar el campo durante los primeros minutos por una lesión, mientras que el defensor surcoreano Kim Min-Jae salió durante la segunda parte debido a molestias.

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Los tres jugadores quedaron a la espera de evaluaciones médicas para conocer el alcance de sus respectivos inconvenientes.

En el caso de Jamal Musiala, la imagen de su desplome fue la que más llamó la atención, aunque el hecho de que pudiera levantarse y retirarse caminando representó, por ahora, el principal motivo de tranquilidad para los seguidores del Bayern Múnich

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