La Selección Colombia vive un momento de tensión jurídica en pleno Mundial 2026. James Rodríguez y Luis Díaz enfrentan una acción de tutela admitida por un juez en Bogotá. Este recurso legal ha generado dudas sobre su continuidad en el equipo de Néstor Lorenzo ahora.

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El Juzgado Tercero de Pequeñas Causas de Suba tramita el caso tras una petición del ciudadano Francisco Javier Zuluaga. La justicia ya pidió a la Federación las direcciones de los jugadores para notificarlos oficialmente mientras ellos se encuentran en Guadalajara.



Este proceso se originó por un video creado con inteligencia artificial. En el material, los deportistas parecen apoyar la campaña de Abelardo de la Espriella. Lo que inició como una imagen viral escaló hasta ser un lío judicial nacional hoy.

La gran pregunta de los hinchas es si podrán seguir en la competencia. La respuesta es un sí rotundo: James y Lucho pueden jugar sin restricciones. La tutela es un trámite obligatorio que no genera impedimentos deportivos ni órdenes de captura en este momento clave.

¿De qué trata la acción de tutela contra James Rodríguez y Luis Díaz?

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La acción de tutela busca proteger derechos fundamentales en el país. En este caso específico, el demandante señala una presunta traición a la patria por parte de los futbolistas. El recurso se formalizó con un audio de seis minutos con los argumentos del ciudadano.

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Es importante que sepas que la admisión no implica culpabilidad alguna para los cracks. Es simplemente el inicio de un trámite legal que cumple requisitos de forma. Los analistas prevén que el juez rechace la solicitud pronto por la falta de argumentos claros.

Actualmente no existen medidas cautelares que suspendan sus actividades con la Tricolor. No es un proceso penal, por lo que no hay prohibiciones de salida del país. La Federación ya maneja el tema legal para que los ídolos mantengan su cabeza fría enfocada en el balón.

Los jugadores permanecen en México concentrados para el duelo ante la República del Congo. Ninguno se ha pronunciado en redes sociales sobre este requerimiento judicial. Su prioridad es avanzar de ronda en el Mundial tras vencer recientemente a Uzbekistán en el campo.

¿Qué significa la traición a la patria según la ley colombiana?

El término traición a la patria agrupa conductas graves contra la soberanía nacional. El Código Penal, en su artículo 455, habla del menoscabo de la integridad nacional. Se castigan actos que busquen someter al Estado al dominio extranjero o fraccionar la unidad nacional.

También se incluye la hostilidad militar en el artículo 456, dirigida a quienes intervengan en conflictos armados contra la nación. Otras variantes son la traición diplomática e instigación a la guerra, con penas que pueden superar los 500 meses de cárcel.

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Expertos señalan que usar esta figura jurídica por un video satírico o político es algo desproporcionado. La ley colombiana contempla estos delitos para situaciones de extrema gravedad que afecten la soberanía o la seguridad nacional del país ahora.

Otros delitos incluyen atentados contra hitos fronterizos o actos contrarios a la defensa de la Nación. Estas figuras buscan proteger la integridad territorial y el servicio de las fuerzas armadas en contextos de conflicto armado o guerra exterior.

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Es importante aclarar que este proceso no genera restricciones deportivas inmediatas para los cracks de la Selección. No existen órdenes de captura ni prohibiciones de salida del país, permitiendo que ambos jugadores sigan habilitados para competir.

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