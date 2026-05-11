Nació el tercer hijo de Lucho Díaz y Geraldine Ponce: así se llama el bebé

Lucho Díaz y Geraldine Ponce viven uno de los momentos más especiales de su vida familiar. El futbolista colombiano confirmó este 11 de mayo el nacimiento de su tercer hijo, noticia que rápidamente llenó de emoción a sus seguidores y se convirtió en tendencia en redes sociales.

La pareja compartió la noticia a través de una publicación colaborativa en Instagram, donde mostraron algunos de los primeros momentos del recién nacido junto a su familia.

Puedes leer: Papá de Luis Díaz se quiebra al revelar nuevos detalles de su secuestro: “Me vendió”



El detalle que más llamó la atención fue la revelación del nombre del bebé: Fernando, el primer hijo hombre del jugador de la Selección Colombia y del Bayern Múnich.

Las imágenes publicadas desataron una ola de comentarios entre fanáticos, deportistas y figuras públicas que no tardaron en felicitar a la familia Díaz Ponce. El nacimiento del pequeño llega en un momento importante para el futbolista guajiro, quien atraviesa una de las etapas más destacadas de su carrera deportiva mientras también celebra grandes noticias en el plano personal.

Publicidad

“Más amor. Más vida. Más de nosotros. Un sueño más de nuestro corazón hecho realidad”, escribieron Lucho y Geraldine en la publicación que rápidamente acumuló miles de reacciones y mensajes de cariño.

Uno de los momentos que más ternura generó entre los usuarios fue la aparición de Roma y Charlotte, las dos hijas mayores de la pareja. Según dejaron ver en las fotografías y videos compartidos, las niñas visitaron a su hermanito apenas nació y protagonizaron escenas que enternecieron a miles de personas en internet.

Publicidad

Puedes leer: Estos son los colombianos que llegaron a semis de Champions League, además de Luis Díaz

En algunas imágenes se observa a las pequeñas cargando al bebé y acompañándolo durante sus primeras horas de vida. Incluso, uno de los clips muestra a las hermanitas ayudando a alimentarlo con su primer biberón, detalle que provocó cientos de comentarios emotivos en redes sociales.

Matrimonio de Lucho Díaz / FOTO: Tomada de Redes sociales

La historia de amor entre Lucho Díaz y Geraldine Ponce

Los seguidores de Lucho Díaz también destacaron el ambiente familiar que refleja la pareja desde hace varios años. El futbolista y Geraldine Ponce llevan más de una década juntos y han construido una de las relaciones más comentadas entre los seguidores de la Selección Colombia.

La historia de ambos ha estado marcada por el crecimiento conjunto desde mucho antes de la fama internacional del jugador. Con el paso de los años, la pareja consolidó su familia mientras Lucho se convertía en una de las figuras más importantes del fútbol colombiano y europeo.

Su matrimonio se celebró el 14 de junio de 2025 en Barranquilla, en una ceremonia que también generó gran atención en redes y medios nacionales. Meses después, la pareja sorprendió nuevamente al anunciar que estaban esperando a su tercer bebé.

Publicidad

La noticia del embarazo fue confirmada oficialmente en diciembre de 2025 y tuvo un momento bastante recordado entre los fanáticos del fútbol. Durante un partido entre Bayern Múnich y Heidenheim, en el que el equipo alemán ganó 4-0, Lucho celebró uno de sus goles llevándose el dedo a la boca, un gesto que muchos interpretaron inmediatamente como la confirmación de que un nuevo integrante venía en camino.