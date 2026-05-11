Stream de Westcol y Álvaro Uribe: las cifras desorbitantes, ¿le fue mejor con Petro?

Westcol volvió a sacudir las redes sociales. El streamer paisa terminó en el centro de la conversación política luego de las enormes diferencias de audiencia que dejaron sus recientes transmisiones junto al presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Las cifras terminaron sorprendiendo incluso a quienes siguen de cerca el mundo del streaming en Colombia. El encuentro de Westcol con Gustavo Petro desde la Casa de Nariño alcanzó picos cercanos al millón de espectadores simultáneos en Kick, convirtiéndose en uno de los directos políticos más vistos que se hayan realizado en el país desde plataformas digitales.

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¿Cómo le fue al stream con Uribe?

Mientras tanto, la transmisión con Álvaro Uribe Vélez desde El Ubérrimo tuvo un comportamiento completamente distinto. Aunque el stream generó expectativa y se convirtió en tendencia durante varias horas, no logró superar los 150 mil usuarios conectados al mismo tiempo.

La diferencia fue tan grande que rápidamente empezó el debate en redes sociales. Muchos usuarios comenzaron a comparar ambas cifras y señalaron que el encuentro con Petro prácticamente cuadruplicó el impacto digital obtenido por Uribe.

Además de los espectadores simultáneos, también llamó la atención el alcance acumulado entre plataformas. Según los datos compartidos por usuarios y páginas especializadas en streaming, el directo con Uribe quedó muy por debajo del movimiento generado por Petro tanto en reproducciones como en interacción digital.

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Cuánto ganó Westcol por entrevistar a Gustavo Petro /Foto: Instagram: Westcol

Lo curioso para muchos fue que ambos streams manejaron una estructura bastante similar. Westcol mantuvo el estilo relajado que lo caracteriza, con conversaciones espontáneas, comentarios de la audiencia en tiempo real y un ambiente mucho más informal de lo que tradicionalmente ocurre en entrevistas políticas.

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Las reacciones no tardaron en aparecer. Mientras algunos usuarios interpretaron las cifras como una señal del impacto que tiene actualmente Gustavo Petro entre las generaciones jóvenes que consumen streaming, otros insistieron en que los números también pueden depender del momento, la expectativa y la novedad de cada invitado.

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Otro detalle que llamó la atención fue el comportamiento de las redes sociales durante ambas transmisiones. Con Petro, TikTok, X e Instagram se llenaron de clips virales, memes y fragmentos de la conversación que se compartieron durante horas. El nivel de interacción fue tan alto que varios momentos del stream terminaron convertidos en tendencia nacional.

En contraste, aunque el encuentro con Uribe también generó comentarios y discusión, el movimiento digital fue considerablemente menor. Muchos usuarios incluso comenzaron a bromear con las cifras y a compararlas directamente entre sí, convirtiendo el tema en uno de los debates más comentados del domingo.

