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La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / VIDEO: Mujer pilla supuesta infidelidad durante el partido de Colombia vs Uzbekistán

VIDEO: Mujer pilla supuesta infidelidad durante el partido de Colombia vs Uzbekistán

Durante el primer partido de Colombia en el Mundial, una mujer habría confrontado a su pareja y le mostró pruebas de una supuesta infidelidad.

Polémica en el Colombia vs Uzbekistán: escena de infidelidad se roba el protagonismo
Polémica en el Colombia vs Uzbekistán: escena de infidelidad se roba el protagonismo
Foto: pantallazos tomados de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 21 de jun, 2026

El pasado 17 de junio, el debut de la Selección Colombia ante Uzbekistán en el Mundial 2026 no solo dio de qué hablar por el fútbol. Una escena de presunta infidelidad captó la atención en redes sociales, volviéndose viral debido a la inesperada reacción de la mujer al confrontar a su pareja.

El incidente ocurrió en un establecimiento público donde un gran número de seguidores de la Selección Colombia se encontraban reunidos para presenciar el partido. Según las grabaciones difundidas masivamente, una mujer quien vestía la camiseta de la selección interrumpió para encarar a su pareja.

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Lo que llamó la atención de los presentes y de los internautas fue que la mujer no sólo lanzó acusaciones verbales, sino que llegó al lugar con pruebas físicas. Llevaba varias hojas impresas que, de acuerdo con los reportes, contenían capturas de pantalla de conversaciones que evidenciaría una supuesta infidelidad.

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El momento más importante de la grabación, que dura apenas unos segundos, muestra cómo, tras un breve intercambio de palabras, la mujer le propina una fuerte cachetada al sujeto en el rostro. La agresión generó sorpresa inmediata entre los asistentes al establecimiento, quienes pasaron de la euforia al asombro por lo ocurrido. Si deseas ver el video haz click aquí.

¿Qué más se conoció del caso de infidelidad en el partido de Colombia?

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El video fue compartido por el usuario @ColombiaOscura en la plataforma X, logrando millones de reproducciones en cuestión de horas y extendiéndose rápidamente en diferentes redes sociales.

Hasta el momento, se desconoce la identidad exacta de los involucrados, pero la veracidad de la supuesta infidelidad cobró fuerza entre quienes analizaron el clip. Una parte de los cibernautas criticó la conducta de la mujer, señalando que la agresión física y el "espectáculo" público no son formas adecuadas de resolver conflictos de pareja.

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Por otro lado, algunas personas centraron sus críticas en el hombre, cuestionando su falta de reacción ante la evidencia presentada y la gravedad del presunto engaño. Otros usuarios tomaron el suceso con humor o sarcasmo, destacando la particularidad de llevar pruebas impresas a un evento masivo.

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Este episodio se desarrolló mientras la Selección Colombia celebraba su victoria 3-1 ante Uzbekistán en su partido inaugural del Mundial 2026. El equipo nacional logró un triunfo contundente que refuerza sus aspiraciones de avanzar con fuerza en el Grupo K.

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