Esposa de ‘Soy El May’ quedó ciega y parapléjica tras dar a luz; hay detalles

Lo que comenzó como una espera llena de ilusión el pasado 6 de junio en un hospital privado de la zona de Chapultepec, en la Ciudad de México, terminó en una situación crítica para la familia del influencer mexicano Brandon Hernández, mejor conocido en redes sociales como 'Soy El May'.

Su esposa, María Fernanda Rodríguez (Mafer), de 28 años, enfrenta graves secuelas neurológicas tras complicaciones surgidas poco después de dar a luz a su hija, María Victoria.

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De acuerdo con los testimonios compartidos por el creador de contenido, el parto inicialmente transcurrió sin anomalías. Mafer pudo conocer a su bebé y darle un beso antes de ser ingresada a revisión.



Sin embargo, dos horas después, el personal médico comenzó a actuar con urgencia: la joven había sufrido un paro cardiorrespiratorio que se prolongó entre cinco y siete minutos.



¿Qué le pasó a la esposa de "Soy El May" durante el parto?

Según relató Brandon entre lágrimas, los médicos le explicaron que la crisis de salud fue consecuencia de un choque anafiláctico provocado por la administración de un medicamento, específicamente ketorolaco, al cual ella habría resultado alérgica.

Este episodio dejó a Mafer sin respirar por varios minutos, lo que derivó en su ingreso inmediato a terapia intensiva y en un estado de coma que duró varios días.

Al despertar, la realidad fue devastadora. Mafer perdió la visión y la capacidad de caminar. "Mi esposa dice que no ve. No puede caminar.

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Tenemos que cargarla para llevarla al baño", explicó el influencer en sus redes sociales, detallando que ella se encuentra consciente de su estado y atraviesa severas crisis de ansiedad.

A las secuelas neurológicas se sumó el contagio de una bacteria intrahospitalaria que le ha provocado constantes picos de fiebre, complicando aún más su recuperación.

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¿Cuáles son las irregularidades médicas que denuncia Brandon Hernández?

El influencer ha utilizado sus plataformas de TikTok e Instagram para alzar la voz contra lo que considera una cadena de irregularidades médicas en la atención de su esposa.

Entre sus principales reclamos destaca la falta de comunicación por parte de la institución privada. Brandon afirma que el hospital tardó aproximadamente 17 días en entregarle el expediente clínico, documento en el cual ellos mismos habrían asentado la existencia de un daño.

Además, tanto Brandon como el padre de Mafer, Hugo Rodríguez, han denunciado que la joven no cuenta con un médico tratante fijo y que estudios fundamentales, como una resonancia magnética, se retrasaron por supuesta falta de insumos en el propio hospital.

Según el influencer, en todas las resonancias practicadas hasta ahora se evidencian daños neurológicos severos.

A la tragedia de salud se suma una presión económica asfixiante. Hernández informó que la cuenta del hospital ya asciende a 3.8 millones de pesos (aproximadamente 190,000 euros).

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Ante la imposibilidad de costear esta cifra, ha iniciado una recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe con una meta de 1.5 millones de pesos, de los cuales ha logrado reunir poco más de 257 mil hasta el momento.

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Mientras el equipo legal de 'Soy El May' trabaja para tomar acciones legales, él se hace cargo de su hija recién nacida, quien lleva casi dos meses sin poder convivir plenamente con su madre debido a que el hospital no ha permitido el contacto.

La familia sigue pidiendo apoyo y oraciones, mientras intentan gestionar el traspaso de la tienda de Mafer para poder solventar los gastos que siguen acumulándose.