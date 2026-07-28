Ella es Gabriela Muñoz, señalada por Angie Rodríguez de mover influencias en la Aerocivil

Gabriela Muñoz Olaya, estudiante de Derecho de 20 años e influenciadora política, quedó en el centro de una nueva controversia nacional. Su nombre salió a la luz luego de que la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez, la señalara de tener presunta influencia dentro de la Aeronáutica Civil.

Según las declaraciones de Rodríguez, Muñoz no solo ocupó un cargo administrativo dentro de la entidad, sino que también habría participado en decisiones relacionadas con nombramientos y movimientos internos. Estas afirmaciones provocaron un nuevo debate sobre el funcionamiento de la Aerocivil y la cercanía de algunos funcionarios con el Gobierno.

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La joven ingresó a la Aeronáutica Civil mediante la Resolución 0122 del 4 de mayo de 2025, donde fue nombrada como auxiliar 1. Sin embargo, las denuncias aseguran que, pese a ese cargo asistencial, ejercía una influencia superior a la que le correspondía dentro de la entidad.



La cercanía de Gabriela con el presidente Gustavo Petro también es objeto de atención pública. En sus redes sociales aparecen fotografías junto al mandatario durante diferentes actividades oficiales, además de publicaciones donde manifiesta su respaldo al proyecto político del Pacto Histórico.

Uno de los episodios más comentados ocurrió cuando el propio presidente compartió una fotografía de Muñoz mostrando su certificado electoral. Para Angie Rodríguez, este tipo de hechos reflejan el nivel de confianza que tendría la estudiante con el jefe de Estado.

Gabriela Muñoz, vinculada a los señalamientos por influencias en la Aerocivil, junto al presidente Gustavo Petro en reuniones y espacios del sector progresista Foto: Instagram @gabrielaa.muol

¿Qué cargo tiene actualmente Gabriela Muñoz?

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Tras su paso por la Aerocivil, Gabriela Muñoz anunció un nuevo rumbo profesional. Desde julio comenzó a trabajar en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del representante a la Cámara Marco Emilio Hincapié, integrante del Pacto Histórico, donde actualmente desarrolla labores de apoyo legislativo.

De acuerdo con una investigación publicada por El Tiempo, el presidente Gustavo Petro habría recomendado varias hojas de vida para integrar equipos de trabajo de congresistas cercanos a su coalición. Entre esos nombres apareció el de Gabriela Muñoz, quien posteriormente llegó al despacho de Hincapié.

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Los registros públicos también despertaron interrogantes. En las plataformas de Función Pública y en las bases del Secop no aparecen nuevos contratos o nombramientos recientes relacionados con Muñoz. No obstante, sí existen registros oficiales de otro integrante de su familia vinculado a la Aerocivil.

Se trata de Santiago Muñoz Olaya, hermano de Gabriela, quien fue nombrado como auxiliar 5 dentro de la misma entidad mediante resoluciones oficiales. La presencia de ambos en cargos públicos incrementó el interés sobre los procesos de contratación y selección de personal.

¿Qué dijo Gabriela Muñoz tras las acusaciones?

Luego de que las declaraciones de Angie Rodríguez se difundieran ampliamente, Gabriela Muñoz decidió pronunciarse a través de sus redes sociales. Allí rechazó los señalamientos y anunció que acudirá a la justicia para defender su nombre.

"Mi buen nombre, mi honra y mi trayectoria serán defendidos por las vías legales", escribió la joven, asegurando que las afirmaciones en su contra afectan su reputación y no corresponden con la realidad de su trayectoria profesional.

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Además, sostuvo que es víctima de ataques personales y de comentarios que considera estigmatizantes. Según explicó, las acusaciones derivaron situaciones de violencia digital y de género que, afirma, no está dispuesta a tolerar.

En otro de sus mensajes reiteró que llevará el caso ante las autoridades. "Ya inicié las acciones legales correspondientes por injuria, calumnia y las demás conductas que la ley determine", expresó al confirmar que ya comenzó el proceso jurídico contra quienes considera responsables de afectar su imagen.

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Hasta el momento, la Aeronáutica Civil no emitió un pronunciamiento ni detalló las funciones que desempeñó Muñoz durante su paso por la entidad. Mientras tanto, las declaraciones de Angie Rodríguez y la respuesta de la estudiante continúan generando reacciones dentro del escenario político nacional.