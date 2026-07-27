Yeferson Cossio aceptó peligroso reto y terminó con una mano envuelta en llamas: VIDEO

Yeferson Cossio vivió un inesperado momento durante su visita al festival de música electrónica Tomorrowland, en Bélgica, luego de aceptar un peligroso reto que terminó con una de sus manos envuelta en llamas.

El creador de contenido compartió en sus redes sociales el momento que rápidamente llamó la atención de sus seguidores y generó preocupación entre quienes observaron cómo el fuego permaneció durante varios segundos sobre su mano.

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El episodio ocurrió durante el pasado fin de semana, mientras Cossio mostraba parte de las actividades que estaba realizando en el reconocido festival. Aunque el influenciador suele compartir con sus seguidores diferentes experiencias y situaciones llamativas, esta vez una de sus publicaciones terminó generando sorpresa por el riesgo que implicaba el reto que decidió realizar.

En las imágenes se observa al colombiano junto a un hombre asiático, quien participa en el desafío que terminó de una manera que ninguno de los presentes parecía esperar.

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¿Qué pasó con la mano de Yeferson Cossio?

Según se observa en el video compartido por el propio Yeferson Cossio, el reto comenzó cuando el creador de contenido tomó de la mano a un hombre que se encontraba junto a él.

Posteriormente, una botella con alcohol fue dejada caer sobre ambos y, casi de inmediato, alguien encendió el líquido. En cuestión de segundos, el fuego apareció sobre las manos de los participantes y el momento pasó de ser un reto a una situación de tensión.

Cossio intentó reaccionar rápidamente para apagar las llamas. En el video se puede ver cómo movía su mano de un lado a otro buscando que el fuego desapareciera, pero durante algunos segundos no consiguió hacerlo.

La situación llamó la atención de las personas que se encontraban alrededor, mientras el creador de contenido buscaba una manera de controlar lo que estaba ocurriendo.

Finalmente, Cossio encontró un balde con agua y hielo y decidió sumergir allí su mano para apagar completamente el fuego.

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Así quedó la mano de Yeferson Cossio después del reto

Luego del incidente, varios seguidores de Yeferson Cossio expresaron su preocupación por el estado de su mano. El episodio generó aún más comentarios porque el fuego permaneció durante varios segundos antes de que pudiera ser apagado por completo.

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Sin embargo, el propio creador de contenido mostró posteriormente cómo había quedado la zona afectada y, de acuerdo con las imágenes que compartió, presentaba varias ampollas en la mano.

A pesar de lo ocurrido, Cossio no parecía especialmente preocupado por la situación y continuó compartiendo contenido relacionado con su experiencia en el festival de música electrónica.