Anuel AA habla tras hallazgo de bodega con supuesto tratamiento para VIH: hay video

Anuel AA respondió a los rumores que comenzaron a circular en redes sociales después de que un influenciador difundiera un video en el que aseguraba haber adquirido un contenedor que supuestamente había pertenecido al cantante puertorriqueño.

En medio de las pertenencias que, según el creador de contenido, estaban dentro del lugar, aparecieron medicamentos que fueron relacionados por algunos usuarios con un supuesto diagnóstico de VIH.

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La situación escaló hasta el punto de que diferentes medios de comunicación comenzaron a hacerse eco de la información, mientras los seguidores del cantante esperaban alguna reacción de su parte.

Sin embargo, Anuel AA decidió pronunciarse y dio una respuesta contundente frente a lo que estaba circulando.

El video que desató los rumores sobre Anuel AA

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En el video se podían observar diferentes objetos que, de acuerdo con la persona que hizo la publicación, estarían relacionados con Anuel AA. Entre las pertenencias mencionadas aparecían prendas de vestir, zapatos y varios premios que, supuestamente, llevaban el nombre del cantante.

Pero hubo un elemento que terminó concentrando la atención de los usuarios: una maleta en la que, según lo mostrado en el contenido, había diferentes medicamentos.

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A partir de ese momento, algunas personas comenzaron a especular sobre el posible estado de salud del intérprete y relacionaron los medicamentos encontrados con un supuesto diagnóstico de VIH. La versión se extendió rápidamente por redes sociales, aunque el contenido mostrado en el video no demostraba que los objetos realmente hubieran pertenecido al cantante ni que existiera un diagnóstico médico.

Encuentran una bodega abandonada con varias pertenencias de Anuel entre las que se encuentra una maleta llena de un medicamento llamado Descovy, un retroviral que se usa para prevenir o como tratamiento del VIH.



Descovy es un medicamento antiviral q se usa para 2 propósitos:… pic.twitter.com/kPXYirFsKE — yonleiby (@yonleiby) July 25, 2026

¿Qué dijo Anuel AA sobre las supuestas pertenencias?

Ante el revuelo generado, Anuel AA utilizó sus historias de Instagram para referirse a la situación. El artista no hizo una mención directa a los medicamentos que aparecían en el video ni confirmó ningún diagnóstico relacionado con su salud.

En cambio, centró su respuesta en cuestionar que las pertenencias mostradas realmente fueran suyas y explicó que no tendría sentido que sus objetos personales estuvieran almacenados de esa manera.

“Yo con 6 casas, ¿voy a tener premios en un storage del tamaño de una casa de un perro? Para guardar ropa tirada en el piso, como si yo no tuviera donde vivir o no tuviera un basurero para botar esas 15 camisetitas…”, escribió el cantante en uno de los mensajes publicados en sus redes sociales.

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Con estas palabras, el puertorriqueño negó que los objetos mostrados en el video fueran de su propiedad y puso en duda la versión presentada por el influenciador.

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La respuesta del cantante apareció justo cuando las especulaciones sobre su supuesto estado de salud ya habían comenzado a generar una fuerte conversación en internet.

¿Anuel AA tiene VIH?

No existe ninguna confirmación oficial ni evidencia médica pública que demuestre que Anuel AA tenga VIH.

Las versiones que circulan en internet corresponden a rumores y especulaciones que tomaron fuerza en redes sociales después de la difusión del video sobre una supuesta bodega con pertenencias del cantante.

En ese contenido aparecieron medicamentos que algunos usuarios relacionaron con el tratamiento del VIH, pero esto no demuestra que los productos fueran del artista ni que él tenga dicha condición de salud.

Además, anteriormente también circularon imágenes y videos manipulados en los que supuestamente el cantante hablaba sobre su estado de salud. Este tipo de contenidos han sido señalados como falsos o alterados digitalmente.

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Por ahora, Anuel AA no ha confirmado públicamente tener VIH.