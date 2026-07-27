Alejandra Omaña confiesa que tuvo que dejar su relación para dedicarse a la política

La senadora electa por la coalición Pacto Histórico, Alejandra Omaña, anteriormente conocida en la industria del entretenimiento para adultos con el seudónimo de Amaranta Hank, pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle para hablar sobre los retos que enfrentará durante el periodo legislativo 2026-2030.

Durante la entrevista, la legisladora reveló detalles de su vida personal y explicó que decidió poner fin a su relación sentimental para dedicar por completo su tiempo y atención a su nueva labor en el Congreso de la República.

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Omaña aseguró que las exigencias de su cargo en el Senado requieren un compromiso absoluto y que, por ahora, no son compatibles con una relación de pareja.



Al ser consultada sobre su situación sentimental y su rutina diaria, respondió sin rodeos: "Me tocó terminar mi relación". Según explicó, la complejidad del trabajo legislativo y su intención de desempeñar bien su función la llevaron a tomar esa decisión. "Uno tiene mucho que hacer en esto, uno no tiene tiempo ahorita o, por lo menos yo, he querido enfocarme en eso porque sí quiero hacerlo muy bien", afirmó durante la conversación.

La senadora, quien integra la Comisión Segunda del Senado, encargada de asuntos relacionados con defensa nacional, fronteras, comercio exterior y Fuerza Pública, explicó que actualmente atraviesa un proceso de formación técnica e histórica para asumir sus nuevas responsabilidades.

Asimismo, señaló que su prioridad es impulsar las causas sociales y de género que representa, lo que implica una agenda exigente que, según dijo, no le deja espacio para una relación sentimental.

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"No hay tiempo ahorita para dramas, los hombres allá pidiendo un poco de vainas que uno no tiene tiempo de entregar, entonces uno está en lo uno", comentó.

¿Qué más dijo Alejandra Omaña sobre su nueva vida?

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En cuanto a su rutina, la congresista contó que normalmente inicia su jornada a las 5:00 a. m. para cumplir con sus responsabilidades y que procura dormir cerca de siete horas cada noche, acostándose alrededor de las 10:00 p. m.

Explicó que este ritmo de trabajo hace parte de lo que denomina una "curva de aprendizaje", un proceso que, a su juicio, puede extenderse durante el primer año de cualquier congresista. "Yo sí me quiero tomar las vainas en serio", aseguró, al destacar que es consciente de la atención pública que genera su trayectoria.

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Finalmente, la senadora reiteró que dejó atrás el nombre artístico de Amaranta Hank para marcar una nueva etapa en su vida. "A mí me gustaba mucho que me dijeran Amaranta, me parecía un nombre hermoso, pero como todavía lo siguen asociando a la pornografía, yo dije como: 'Ay, ya, esto es pasado'", relató.

Según explicó, esta nueva etapa está enfocada en la presentación de proyectos de ley y en el fortalecimiento de su trabajo político en territorios como Cúcuta, donde impulsa el denominado "Movimiento del Amor", una iniciativa de activismo social y político.

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