VIDEO: Hermano de Rafael Orozco murió en accidente de tránsito; novela lo recordó

Con el regreso de la telenovela Rafael Orozco, el ídolo a la televisión colombiana, muchos televidentes han vuelto a interesarse por los hechos que inspiraron la producción. Aunque la historia incluye escenas dramatizadas y personajes adaptados para la ficción, varios de los momentos más impactantes estuvieron basados en situaciones que realmente vivió el cantante vallenato.

Uno de esos episodios tiene que ver con la muerte de uno de sus hermanos, un hecho que en la novela es recreado con algunas diferencias frente a lo que ocurrió en la vida real. La tragedia golpeó con fuerza a la familia Orozco Maestre y terminó convirtiéndose en otro de los capítulos más dolorosos de su historia.

¿Cómo murió el hermano de Rafael Orozco en la vida real?

En la producción de televisión, el personaje de Julián, hermano del cantante, pierde la vida tras sufrir un accidente de tránsito. Aunque la escena está inspirada en hechos reales, la historia fue modificada para efectos dramáticos y el nombre del personaje también corresponde a una adaptación hecha por los libretistas.

En la vida real, el hermano de Rafael Orozco se llamaba Jaider Ramón Orozco Maestre. Según la información conocida, sufrió un accidente de tránsito cuando se desplazaba por la vía que comunica a San Juan del Cesar con Villanueva, en el departamento de La Guajira. Tras el siniestro fue trasladado a un centro asistencial en Valledupar, donde permaneció varios días recibiendo atención médica.

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Pese al esfuerzo de los médicos, Jaider Ramón falleció cuatro días después del accidente, en noviembre de 1992, cuando tenía 31 años. Su muerte representó un nuevo golpe para la familia, que pocos meses antes ya había sufrido el asesinato del reconocido cantante vallenato.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de esta historia es que Rafael Orozco no pudo asistir a las exequias de su hermano. La razón es que el artista había sido asesinado el 11 de junio de 1992 en Barranquilla, por lo que su familia enfrentó dos tragedias en un mismo año.

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Precisamente, la bionovela aclara desde su estreno que, aunque está inspirada en hechos reales, incorpora situaciones y personajes creados para fortalecer el desarrollo de la historia. Por esa razón, algunos acontecimientos presentan diferencias frente a lo ocurrido en la realidad, como sucede con este episodio relacionado con el hermano del intérprete de Solo para ti y otros éxitos del Binomio de Oro.

La retransmisión de la producción ha permitido que nuevas generaciones conozcan parte de la vida de Rafael Orozco, considerado uno de los grandes exponentes del vallenato en Colombia. Además de recordar su legado musical, la serie también revive algunos de los momentos más difíciles que marcaron a su familia y que, décadas después, siguen despertando interés entre los seguidores del artista.