La razón por la que Colombia Mayor pagará el doble este mes; mira cuándo es

Si eres beneficiario del programa Colombia Mayor, presta mucha atención porque esta semana recibirás una noticia muy positiva para tu bolsillo.

Prosperidad Social ha confirmado que antes de que finalice julio de 2026, se realizará un desembolso especial que agrupa dos ciclos de pago en una sola entrega.

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Esta medida representa un ingreso superior al habitual para miles de adultos mayores en todo el territorio nacional, ayudando a aliviar las presiones económicas que enfrentan muchos hogares vulnerables.



La decisión de la entidad consiste en unificar dos periodos consecutivos, lo que significa que no recibirás únicamente el giro que corresponde a este mes, sino que también se te adelantará el pago del siguiente ciclo.

Según ha explicado Prosperidad Social, el objetivo principal de este ajuste es mantener la continuidad del programa y asegurar que tú y los demás beneficiarios cuenten con los recursos de manera oportuna para su sostenimiento diario.

¿Cuándo empieza el pago de Colombia Mayor en julio de 2026?

De acuerdo con la información oficial divulgada por la entidad, el giro de estos recursos está programado para iniciar el miércoles 29 de julio de 2026.

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En esta jornada se empezarán a entregar de forma conjunta los valores que corresponden a los ciclos 6 y 7 del programa.

Es fundamental que estés muy atento a los canales de comunicación oficiales de Prosperidad Social, ya que ellos anunciarán posteriormente las fechas específicas en las que te corresponde acercarte a cobrar, según el cronograma de cada municipio o punto de pago.

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La recomendación es que consultes únicamente la información de la entidad y los puntos autorizados para evitar cualquier tipo de contratiempo o confusión con datos erróneos.

Recuerda que este ajuste en el calendario no cambia el monto que te corresponde por cada ciclo, pero sí te permite recibir el total de ambos en una sola fecha.

Puedes leer: LINK para saber si eres beneficiario de subsidio Colombia Mayor; ¿Cuándo pagan en julio?

¿Cuánto paga Colombia Mayor y quiénes pueden acceder al subsidio?

Si tienes dudas sobre el valor exacto que recibirás en este pago doble, debes saber que los montos dependen directamente de tu edad y de tu lugar de residencia habitual. Los valores por cada ciclo se distribuyen de la siguiente manera:

Adultos mayores de 80 años o más: Reciben $225.000 por cada ciclo. Al ser un pago doble (ciclos 6 y 7), el total a recibir será de $450.000.

Reciben $225.000 por cada ciclo. Al ser un pago doble (ciclos 6 y 7), el total a recibir será de $450.000. Adultos mayores de menos de 80 años: Reciben $80.000 por cada ciclo. Con el pago doble, el monto total ascenderá a $160.000.

Reciben $80.000 por cada ciclo. Con el pago doble, el monto total ascenderá a $160.000. Beneficiarios en Bogotá: Debido a un convenio especial entre Prosperidad Social y la Administración Distrital, los beneficiarios en la capital reciben $280.000 por ciclo. Esto significa que en julio recibirán un total de $560.000.

Para ser parte de este programa y recibir estos beneficios, debes cumplir con requisitos específicos, como tener nacionalidad colombiana y haber residido en el país durante los últimos 10 años.

Además, debes estar a tres años o menos de cumplir la edad mínima para pensionarte (54 años para mujeres y 59 para hombres), o ya haber superado esa edad sin contar con una pensión.

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Otro punto clave es tu situación económica: el subsidio está enfocado en personas que no tienen ingresos suficientes para su sostenimiento y que están clasificadas en los grupos A, B o hasta el subgrupo C1 del Sisbén.

Prosperidad Social insiste en que debes verificar siempre la información sobre fechas y puntos de cobro directamente con ellos para protegerte de posibles fraudes o desinformación.