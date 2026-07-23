Colombia Mayor: Fecha para el próximo pago de julio y pasos para cobrarlo sin filas

Si eres uno de los miles de adultos mayores que dependen del programa Colombia Mayor, esta información es vital para ti.

Prosperidad Social ya se encuentra preparando todo para la entrega de las transferencias monetarias de este mes, dirigidas específicamente a personas en condición de vulnerabilidad que no cuentan con una pensión.

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Durante julio de 2026, el programa dará continuidad a la entrega de estos incentivos para garantizar el bienestar de la población mayor del país.



¿Cuándo comenzaría el pago de los ciclos 6 y 7 de Colombia Mayor?

De acuerdo con la programación que se ha conocido hasta el momento, está previsto que los giros inicien el próximo 29 de julio de 2026. En esta fecha comenzaría el pago unificado correspondiente a los ciclos 6 y 7 del programa.

Es importante que tengas en cuenta que, aunque esta es la fecha proyectada, Prosperidad Social debe confirmar oficialmente el cronograma de desembolsos en los próximos días.

Una vez que se dé inicio oficial al ciclo de pagos, tú como beneficiario tendrás un plazo de 10 días hábiles para reclamar el subsidio asignado.

No dejes pasar el tiempo, ya que el incentivo económico solo permanecerá disponible en los puntos habilitados durante ese periodo específico.

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¿Cuáles son los montos de Colombia Mayor y cómo reclamarlos?

El valor que recibirás en tu pago mensual depende directamente de tu edad y, en ciertos casos, de tu lugar de residencia. Según la información de Prosperidad Social, los montos para estos ciclos de pago se dividen de la siguiente manera:

Personas menores de 80 años: Recibirán un monto de $80.000 mensuales.

Recibirán un monto de $80.000 mensuales. Personas de 80 años o más: El apoyo económico se sitúa entre los $225.000 y $230.000.

El apoyo económico se sitúa entre los $225.000 y $230.000. Beneficiarios en Bogotá: Gracias a un convenio entre la Alcaldía Mayor y Prosperidad Social, los adultos mayores en la capital reciben valores complementarios, lo que resulta en un monto superior al nacional según su grupo de edad.

Para hacer efectivo el cobro, debes dirigirte a los operadores autorizados, que para este periodo son SuperGiros y SuRed, junto con sus redes aliadas en todo el país.

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Recuerda que el punto de pago exacto puedes consultarlo directamente en la alcaldía de tu municipio o con el enlace local del programa.

Al momento de ir a cobrar, asegúrate de llevar tu cédula de ciudadanía original y que esté en buen estado. Además, siempre solicita tu comprobante de pago y verifica el valor antes de retirarte del punto de atención.

Ten muy presente que este trámite es totalmente gratuito y no requiere de intermediarios.

¿Cómo saber si tienes un giro disponible y cuáles son los requisitos?

Si tienes dudas sobre tu estado en el programa, puedes verificar si tienes un pago pendiente a través de varios canales oficiales.

Tienes la opción de consultar el portal oficial de Colombia Mayor ingresando tu número de documento, comunicarte con las líneas de atención de Prosperidad Social o acudir personalmente a la oficina del Adulto Mayor en tu alcaldía local.

Para ser parte de este beneficio, el programa exige cumplir con ciertos criterios de priorización:

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