Amaranta Hank sobre Isabella Ladera tras filtración de video con Beéle: "Pornovenganza"

Amaranta Hank sobre Isabella Ladera tras filtración de video con Beéle: "Pornovenganza"

El reciente caso de la filtración de videos de Isabella Ladera y Beéle enciende las alarmas para Amaranta Hank, quien denuncia la impunidad de distribuir contenido íntimo sin consentimiento.

Amaranta Hank defiende a Isabella Ladera tras filtración de video con Beéle
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: septiembre 12, 2025 01:55 p. m.