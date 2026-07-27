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Corte elimina requisito para subsidio de cajas de compensación; actualiza condiciones

La Corte acaba de tumbar una barrera legal que impedía a miles de familias acceder al subsidio familiar, especialmente a aquellas que tienen a su cargo el cuidado de personas con discapacidad.

Pareja en una oficina bancaria o entidad financiera recibiendo dinero en efectivo en ventanilla, en relación con los nuevos cambios en los subsidios de cajas de compensación en Colombia.
Atención en ventanilla para el pago y consulta de subsidios familiares y prestaciones sociales en cajas de compensación
Foto: Creada con Gemini
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 27 de jul, 2026

La Corte Constitucional decidió eliminar un requisito que limitaba el acceso al subsidio familiar para un grupo específico de trabajadores.

El alto tribunal analizó una condición que consideró "gravosa", es decir, intolerable y que no se alineaba con los principios de nuestra Constitución.
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Un triunfo contra la discriminación de género

La decisión de la Corte nació de una demanda ciudadana contra un requisito que exigía que, para recibir el subsidio por un cónyuge o compañero permanente que cuidara a una persona con discapacidad, el trabajador no podía ganar más de dos salarios mínimos.

La sentencia C-062 de 2026 determinó que esta diferencia era injusta. Mientras que para recibir el subsidio por hijos, padres o hermanos se permitía ganar hasta cuatro salarios mínimos, cuando se trataba de la pareja cuidadora, el tope se bajaba a la mitad.

La Corte concluyó que esto no solo era desproporcionado, sino que perpetuaba estereotipos de género, afectando principalmente a las mujeres que suelen dedicarse a estas labores de cuidado.

Ahora, gracias a este fallo, se han actualizado las condiciones para que el trato sea igualitario para todos los beneficiarios.

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¿Cuáles son los nuevos requisitos para recibir el subsidio familiar en 2026?

Tras la eliminación de esta restricción, si quieres acceder a este apoyo económico (que puede ser en dinero, especie o servicios), debes cumplir con las siguientes condiciones generales:

  • Estar afiliado a una caja de compensación como Compensar, Colsubsidio, Comfama, Cafam, entre otras.
  • Tu salario mensual no debe superar los cuatro salarios mínimos ($7.003.620 en 2026).
  • Si tu pareja también trabaja, la suma de los ingresos de ambos no puede pasar de los seis salarios mínimos ($10.505.430).
  • Debes laborar un mínimo de 96 horas al mes.
  • Tener personas a tu cargo y demostrarlo con documentos (registro civil, certificados de EPS o declaraciones juramentadas).

Recuerda que puedes recibir este beneficio por tus hijos (menores de 18 años), hermanos huérfanos, padres mayores de 60 años que no reciban pensión, y ahora, con mayor facilidad, por tu cónyuge o compañero permanente que cuide a una persona con discapacidad.
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¿Cuánto dinero pagan las cajas de compensación por el subsidio familiar este año?

El valor de la cuota monetaria no es igual para todos los colombianos, ya que la Superintendencia del Subsidio Familiar (Supersubsidio) define el monto según el departamento donde te encuentres.

Para que tengas una referencia de cuánto podrías recibir mensualmente por cada persona a cargo en 2026, aquí tienes algunos valores destacados:

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  • Cundinamarca: $73.085
  • Antioquia: $73.152
  • Valle del Cauca: $73.657
  • Atlántico: $58.150
  • Santander: $64.018
  • Huila: $72.042
  • Vaupés y Guaviare: $76.932 y $104.612 respectivamente (mantienen valores de 2025).

Si crees que ahora cumples con las condiciones gracias al cambio de la Corte, lo mejor es que te acerques a tu caja de compensación para recibir asesoría directa y verificar tu caso.

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