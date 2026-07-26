"No me pude pensionar": la confesión de Luis Eduardo Arango sobre el momento más difícil de su vida

Luis Eduardo Arango, uno de los actores más reconocidos de la televisión colombiana, sorprendió al hablar con total sinceridad sobre varios de los momentos más difíciles que ha enfrentado fuera de los escenarios. El artista, recordado por su participación en producciones como Pedro el Escamoso y, más recientemente, Pa' seguirte queriendo, aseguró que a lo largo de su carrera atravesó importantes problemas económicos que incluso le impidieron alcanzar la pensión.

Durante una entrevista, el actor explicó que las dificultades financieras no solo afectaron su estabilidad económica, sino también la forma en la que pudo planear su futuro. Además, confesó que con el paso de los años también han aparecido algunos problemas de salud que han representado nuevos desafíos en su vida personal.

Luis Eduardo Arango contó por qué no pudo pensionarse

El artista relató que cuando inició su carrera desconocía la importancia de realizar los aportes necesarios para acceder a una pensión. Según explicó, solo entendió cómo funcionaba el sistema cuando ya era demasiado tarde para completar el tiempo requerido.

"Mi vida es un despelote. Digamos, hablando financieramente, yo nunca pude. Yo no tengo pensión, por ejemplo. No lo logré porque cuando empecé no tenía ni idea de que eso tenía que ser así. Cuando llegué a tener idea ya era muy tarde", expresó durante la conversación.

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Arango también recordó que atravesó varias crisis económicas que lo obligaron a utilizar los recursos que había logrado ahorrar durante años de trabajo. Esos momentos, aseguró, fueron especialmente difíciles porque tuvo que recurrir a ese dinero para poder sostenerse mientras superaba las complicaciones financieras.

El actor explicó que la inestabilidad propia de su profesión hizo que, en distintos momentos, los ingresos disminuyeran considerablemente, situación que terminó afectando su economía. A pesar de ello, señaló que nunca dejó de trabajar y que siempre buscó salir adelante a través de nuevos proyectos artísticos.

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Además de hablar de su situación financiera, Luis Eduardo Arango se refirió a algunos problemas de salud que han aparecido con el paso de los años. Contó que ha tenido que enfrentar varias molestias físicas propias de la edad, aunque aseguró que procura mantenerse activo y seguir disfrutando de la actuación, profesión a la que ha dedicado gran parte de su vida.

Sus declaraciones generaron numerosas reacciones entre seguidores y colegas, quienes destacaron la sinceridad con la que compartió aspectos poco conocidos de su historia personal. Muchos también aprovecharon para reconocer su trayectoria en el teatro y la televisión colombiana, donde ha construido una carrera de varias décadas.

Actualmente, Luis Eduardo Arango continúa vinculado a diferentes proyectos audiovisuales y sigue siendo uno de los actores más queridos por el público. Sus recientes confesiones también abrieron una conversación sobre la importancia de la planeación financiera, especialmente en profesiones donde los ingresos pueden variar con el paso del tiempo.

Aunque reconoció que no logró pensionarse y que atravesó momentos económicos muy complejos, el actor aseguró que continúa enfrentando la vida con optimismo y agradecido por las oportunidades que ha tenido en su carrera artística.