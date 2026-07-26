¿Puedes pensionarte con hasta 150 semanas menos? Conoce quiénes acceden a este beneficio

El sistema pensional en Colombia atraviesa importantes cambios tras la entrada en vigor de la Ley 2381 de 2024, conocida como la reforma pensional. Uno de los aspectos más relevantes de esta normativa es la creación de beneficios dirigidos a las mujeres, entre ellos la posibilidad de reducir el número de semanas de cotización exigidas para acceder a la pensión.

Actualmente, los requisitos generales establecen una edad mínima de 57 años para las mujeres y de 62 años para los hombres, además de un mínimo de 1.300 semanas cotizadas.

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De acuerdo con el artículo 36 de la Ley 2381 de 2024, las mujeres que hayan cumplido la edad de pensión, pero aún no reúnan el total de semanas requeridas, podrán acceder a una reducción de 50 semanas por cada hijo nacido vivo o adoptivo.



Este beneficio aplica tanto para trabajadoras dependientes como independientes y puede otorgarse hasta por un máximo de tres hijos, lo que representa una disminución de 150 semanas en el requisito de cotización.

No obstante, la cantidad final de semanas exigidas dependerá del año en que la mujer solicite su pensión, ya que la reforma contempla una reducción gradual del número mínimo de semanas requeridas.

¿Cómo funciona la reducción de semanas para las mujeres?

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Además del beneficio por hijos, la Ley 2381 de 2024 estableció una disminución progresiva del requisito de semanas de cotización para las mujeres.

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La medida busca reducir las brechas generadas por factores como la informalidad, la inestabilidad laboral y las interrupciones en la vida laboral asociadas a las labores de cuidado.

Dicha reducción comenzó en 2026 y disminuirá 25 semanas por año hasta llegar a 1.000 semanas en 2036. El cronograma quedó definido así:

2026: 1.250 semanas.

2027: 1.225 semanas.

2028: 1.200 semanas.

2029: 1.175 semanas.

2030: 1.150 semanas.

2031: 1.125 semanas.

2032: 1.100 semanas.

2033: 1.075 semanas.

2034: 1.050 semanas.

2035: 1.025 semanas.

2036: 1.000 semanas.



Esto significa que la reducción de hasta 150 semanas por hijos se aplicará sobre el requisito vigente en el año en que la mujer solicite su pensión. Por ejemplo, si una mujer cumple las condiciones en 2026 y tiene derecho al beneficio máximo, necesitaría 1.100 semanas (1.250 menos 150).

Por otro lado, si se accede al beneficio en 2036, el requisito podría reducirse hasta 850 semanas.

Cabe recordar que estos cambios hacen parte del sistema pensional colombiano, integrado por el régimen público administrado por Colpensiones y el componente privado, conformado por fondos como Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia.

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En todos los casos, el reconocimiento de la pensión dependerá del cumplimiento de la edad establecida por la ley y de las semanas de cotización exigidas al momento de presentar la solicitud.

El beneficio por hijos busca facilitar el acceso a la pensión de aquellas mujeres que, pese a haber alcanzado la edad requerida, enfrentan dificultades para completar el número de semanas exigidas.