Este es el plazo máximo para cambiar de régimen pensional; está por terminar

Si cotizas para pensión en Colombia, presta atención al calendario. En julio vence el plazo para solicitar el traslado entre regímenes pensionales, una oportunidad que podría impactar tu futuro. El trámite solo podrá realizarse hasta el 16 de julio de 2026, fecha límite fijada por el Ministerio del Trabajo.

Esta medida surge del artículo 66 de la Ley 2381 del 2024. Aunque gran parte de la reforma pensional está suspendida, este beneficio específico se mantiene vigente por orden de la Corte Constitucional.

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El beneficio rompe el antiguo candado que impedía traslados a quienes estaban a menos de diez años de pensionarse. Es un chance excepcional para elegir el fondo que ofrezca mejores condiciones para tu vejez.



Es importante resaltar que este proceso es gratuito y no requiere ningún tipo de intermediario privado. No necesitas contratar a un abogado para solicitar el cambio de régimen. Puedes hacer la gestión directamente con las entidades correspondientes.

Puedes moverte desde fondos privados como Porvenir o Protección hacia la entidad pública Colpensiones. También se permite el cambio en sentido contrario si consideras que el régimen privado se ajusta mejor a tus metas. La decisión final depende de tu historia real.

Para las mujeres, el requisito es tener 47 años o más y contar con al menos setecientas cincuenta semanas. Los hombres deben tener 52 años y novecientas semanas aportadas. Además, no debes estar pensionado actualmente.

Uno de los pasos más críticos y obligatorios para formalizar el cambio es la llamada doble asesoría. Debes recibir orientación tanto de tu fondo actual como del fondo al que deseas pasarte. Esta etapa informativa es vital para tomar una decisión muy responsable.

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En estas sesiones recibes proyecciones reales sobre el monto de tu futura mesada y los requisitos de ley. La idea es que conozcas las diferencias entre lo público y lo privado antes de firmar. Las asesorías recibidas tienen una validez de un año para el trámite.

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Actualmente, las cifras indican que más de un millón de colombianos están habilitados para este cambio. Sin embargo, el aprovechamiento es bajo hasta el momento. Según las fuentes: “unas 153.000 concretaron su traslado” en el territorio nacional.

La mayoría de los cambios registrados se dan desde las administradoras privadas hacia Colpensiones. Para agilizar la alta demanda, la entidad pública habilitó jornadas especiales en sus puntos físicos. Allí puedes hacer el trámite en una sola visita sin cita.

¿Quiénes pueden cambiar de fondo de pensión antes del 16 de julio?

Solo pueden acceder quienes estén a menos de diez años de la edad mínima de jubilación en Colombia. Específicamente, mujeres de cuarenta y siete años o más y hombres de cincuenta y dos o más. Deben cumplir también con el mínimo de semanas cotizadas requerido.

Si cumples con la edad pero no tienes las semanas mínimas, no podrás acogerte a esta ventana legal. La norma exige setecientas cincuenta semanas para ellas y novecientas para ellos. Revisa tu historia laboral con periodicidad para confirmar tu situación actual.

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Expertos sugieren no esperar hasta el último día para evitar congestiones en las páginas web oficiales. Los sistemas digitales podrían presentar fallas por el alto flujo de usuarios intentando el cambio.

Debes considerar que el futuro de la reforma sigue bajo estudio de la Corte Constitucional. Si la ley se declara inexequible, podrían surgir cuestionamientos sobre las pensiones reconocidas. Es un matiz jurídico que conviene tener presente al decidir tu cambio.

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Al respecto, se recomienda buscar asesoría especializada para fortalecer la seguridad jurídica de tu afiliación. “tanto hombres como mujeres ya no tendrán la oportunidad de hacer el traslado” según advierte el Ministerio del Trabajo.

Recuerda que los regímenes ofrecen beneficios distintos dependiendo de tu nivel de ingresos mensual. Mientras Colpensiones se basa en un sistema de reparto, los fondos privados funcionan con cuentas de ahorro individual. Analiza cuál esquema protege tus ahorros.

La reglamentación actual exige mil trescientas semanas para obtener la jubilación definitiva en el país. El traslado te permite ubicar esas semanas en el fondo que más te convenga antes de cumplir la edad. No pierdas este derecho adquirido por falta de información.

Finalmente, verifica que todos tus datos personales estén actualizados en el sistema de seguridad social. Cualquier error en tu registro podría retrasar el proceso de doble asesoría. Estos son días clave para definir tu tranquilidad económica en la vejez.