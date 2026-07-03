Miles de colombianos podrían perder bienes de herencia por este simple descuido

Si un familiar falleció y dejó bienes a su nombre, el tiempo juega un papel clave. En Colombia existe un plazo para reclamar una herencia y dejar pasar ese término puede traer consecuencias legales que afectan el derecho sobre el patrimonio.

El Código Civil establece que los herederos cuentan con diez años para solicitar el trámite. Ese término empieza a correr desde la fecha del fallecimiento y aplica para quienes tengan derecho a participar en la sucesión. La

El artículo 1326 del Código Civil (modificado por el artículo 12 de la Ley 791 de 2002). Allí se indica que el derecho de petición para heredar expira en diez años, por lo que iniciar el trámite dentro de ese periodo evita complicaciones posteriores.



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Existe una excepción para los menores de edad y las personas que no cuentan con capacidad jurídica. En esos casos, el conteo del plazo comienza cuando adquieren la capacidad para ejercer directamente sus derechos.

Esperar demasiado también puede abrir la puerta a otros procesos contemplados por la ley. Si una persona ejerce posesión sobre un bien durante el tiempo previsto, puede reclamar derechos mediante la prescripción extraordinaria.

La legislación señala que el derecho de heredar también puede adquirirse por esa figura jurídica después de diez años, siempre que se cumplan las condiciones previstas por la norma para este tipo de casos.

¿Qué pasa si no reclamas una herencia dentro del plazo legal?

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Cuando ningún familiar adelanta la sucesión, los bienes permanecen sin una adjudicación definitiva. Esa situación impide vender inmuebles, ceder derechos o realizar otros trámites que requieren definir primero quiénes son los propietarios legales.

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La falta de una sucesión también mantiene vigentes las obligaciones relacionadas con esos bienes. Mientras el proceso no avance, continúan las responsabilidades sobre impuestos y otros compromisos asociados al patrimonio del fallecido.

La ley también contempla la prescripción extraordinaria de dominio. Esa figura permite adquirir derechos sobre determinados bienes cuando se cumplen las condiciones establecidas y transcurre el tiempo previsto por la legislación vigente.

Si durante diez años ningún heredero reclama el patrimonio, los bienes tampoco pasan automáticamente al Estado. Antes de llegar a ese escenario, la autoridad judicial debe adelantar el procedimiento previsto por el Código Civil para estos casos.

Uno de los primeros pasos consiste en declarar la herencia yacente. Con esa decisión, un administrador queda encargado de conservar los bienes mientras aparece alguna persona con derecho a participar en la sucesión correspondiente.

Solo cuando transcurre el término legal sin que ningún heredero reclame el patrimonio, un juez puede declarar la herencia vacante. Ese procedimiento requiere una decisión judicial y no ocurre de forma inmediata ni automática.

Cuando el patrimonio se declara vacante, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, asume la calidad de heredero de último orden. Los recursos pasan a esa entidad según lo dispuesto por las normas civiles colombianas.

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Antes de llegar a ese punto, la legislación establece un orden entre los posibles herederos. Los hijos ocupan el primer lugar. Después aparecen los padres y el cónyuge, seguidos por otros familiares contemplados por la ley.

En ausencia de esos parientes, también pueden participar hermanos, sobrinos y tíos, siempre que acrediten el parentesco exigido durante el proceso. Cada caso debe evaluarse conforme a las reglas previstas para la sucesión.

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¿Cómo reclamar una herencia en Colombia?

Para iniciar el trámite, debes presentar el registro de defunción, los registros civiles que acrediten el vínculo familiar y un inventario con los bienes y las obligaciones del fallecido. Esa documentación resulta indispensable para avanzar; te recomendamos asesorarte en una notaría.

Si todos los herederos llegan a un acuerdo, la sucesión puede realizarse mediante una notaría. Cuando existen desacuerdos entre las partes o participan menores de edad, el proceso debe resolverse ante un juez competente.

La legislación también permite informar sobre herencias que permanecen sin reclamar. Según las disposiciones vigentes, las personas que presenten esa información de buena fe pueden recibir una participación económica por ese aviso.

Otro aspecto que suele pasar desapercibido es que aceptar una herencia también implica recibir las obligaciones del fallecido. Por esa razón, la ley contempla el beneficio de inventario como una alternativa para proteger al heredero.

Con esa figura, las deudas únicamente se cubren con los bienes incluidos dentro del legado. Así, el patrimonio personal del heredero no responde por obligaciones que superen el valor de los bienes recibidos durante la sucesión.