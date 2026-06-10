Estas son las mujeres que pueden aplicar a subsidio menstrual; hasta el 90% de descuento

En promedio, como mujer en Colombia, puede llegar a gastar entre $200.000 y $300.000 pesos anuales solo en productos básicos para gestionar tu ciclo menstrual.

Esta cifra no es menor, especialmente cuando impacta directamente la economía de tu hogar y genera lo que se conoce como "pobreza menstrual", una de las causas alarmantes de la deserción escolar y laboral en el país.

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Por esta razón, las cajas de compensación familiar Comfama (en Antioquia) y Comfaboy (en Boyacá) han decidido salirse del molde tradicional para ofrecerte un subsidio exclusivo que cubre hasta el 90% del valor de productos sostenibles.



A diferencia de otros apoyos que recibes en dinero o bonos de mercado, este beneficio apunta directamente a tu salud ginecológica y a la sostenibilidad. Si perteneces a las categorías A o B —es decir, si ganas menos de cuatro salarios mínimos—, puedes acceder a alternativas reutilizables que transformarán por completo tu presupuesto mensual.

¿Cómo funciona el subsidio de menstruación en Comfama y qué productos cubre?

Si estás afiliada en Antioquia, puedes participar en el programa denominado Menstruación Consciente. Aquí, la caja te entrega bonos específicos según lo que necesites para tu cuidado. Por ejemplo, si decides comprar una copa o un disco menstrual, recibes un subsidio de hasta $38.000 pesos.

Lo verdaderamente revolucionario de esta opción es su vigencia: al ser productos de alta duración, puedes renovar este beneficio cada 7 años.

En caso de que prefieras otras opciones como los pantis absorbentes o las toallas de tela reutilizables, el subsidio que recibes es de hasta $46.000 pesos. A diferencia de la copa, este apoyo lo puedes solicitar cada 3 meses.

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Es importante que sepas que el valor que te otorgan varía según tu categoría. Como los productos de marcas aliadas como WAM o UVA suelen costar entre $60.000 y $90.000 pesos, el subsidio de Comfama llega a cubrir entre el 40% y el 79% de su valor total.

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Si ganas más de 4 salarios mínimos, no recibes el bono en dinero, pero la caja te otorga un descuento directo en la compra de entre el 10% y el 33%.

¿Qué beneficios ofrece Comfaboy para la salud menstrual en Boyacá?

En el departamento de Boyacá, el modelo de Comfaboy es diferente pero igualmente generoso. En lugar de un valor fijo en pesos, la caja financia la gran mayoría del costo de un Kit Menstrual completo.

Este paquete no solo incluye la copa menstrual en la talla que tú elijas, sino que viene equipado con un vaso esterilizador, gel lubricante y su respectiva funda de almacenamiento, garantizando que tengas una experiencia higiénica y digna.

El porcentaje de cobertura en Boyacá se divide así:

Categoría A : La caja cubre el 90% del valor total del kit. Esto significa que tú solo tendrías que pagar el 10% restante, un valor mínimo que suele rondar los $8.000 o $10.000 pesos.

: La caja cubre el 90% del valor total del kit. Esto significa que tú solo tendrías que pagar el 10% restante, un valor mínimo que suele rondar los $8.000 o $10.000 pesos. Categoría B: La caja cubre el 80% del valor total del paquete.

Recuerda que, al igual que en Antioquia, si eliges la copa o el disco menstrual, este beneficio se solicita una sola vez cada 7 años debido a la larga vida útil del producto.

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Este subsidio sigue pasando desapercibido para miles de mujeres que, como tú, cumplen con los requisitos para reclamarlo y empezar a ahorrar mientras cuidan su cuerpo.