La inesperada reacción de Piqué al ser preguntado por ‘show’ de Shakira en final del Mundial

El cierre de la Copa del Mundo 2026, disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, no solo dejó como protagonista a la selección de España tras conquistar el título frente a Argentina, sino que también volvió a poner en el foco mediático a Gerard Piqué y Shakira.

La cantante colombiana fue la encargada del espectáculo de medio tiempo, donde interpretó "Dai Dai", la canción oficial del torneo, ante millones de espectadores en todo el mundo.

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El exfutbolista asistió al partido junto a sus hijos, Milan y Sasha. Los tres presenciaron el encuentro desde uno de los palcos privados del estadio y estuvieron presentes durante la actuación de la barranquillera.



De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, Sasha, el hijo menor de la expareja, fue captado cantando y bailando con entusiasmo mientras sonaba "Dai Dai".

En contraste, Gerard Piqué mantuvo una actitud más reservada durante la presentación. Las imágenes compartidas en plataformas digitales lo muestran observando el espectáculo sin realizar gestos visibles de apoyo o reacción.

Asimismo, diversos medios señalaron que Clara Chía, actual pareja del exjugador del FC Barcelona, no asistió al evento, pese a que días antes había sido vista junto a él en Los Ángeles. Esas mismas versiones indican que la ubicación de Piqué y sus hijos en el estadio habría sido gestionada por Shakira.

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Gerard Piqué y sus hijos, Milan y Sasha, presenciaron en vivo la presentación de Shakira Foto: Redes sociales

¿Cómo reaccionó Piqué al ser preguntado por el show de Shakira?

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Tras la final del Mundial, Gerard Piqué regresó a España. A su llegada al aeropuerto de Barcelona fue abordado por varios periodistas, quienes intentaron conocer su opinión sobre la presentación de Shakira y preguntarle si había disfrutado del espectáculo junto a sus hijos.

Los reporteros también le consultaron por el estado actual de su relación con la cantante colombiana. Sin embargo, el exfutbolista optó por guardar silencio. En los videos difundidos por la prensa se observa que continuó caminando junto a Milan y Sasha sin responder a ninguna de las preguntas formuladas por los medios.

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Durante su recorrido por la terminal aérea únicamente hizo una breve pausa para firmar algunos autógrafos antes de abandonar el lugar.

El espectáculo de medio tiempo contó con la participación del artista nigeriano Burna Boy, mientras que el cantante británico Ed Sheeran colaboró en la producción de "Dai Dai".

La canción, cuyo título puede interpretarse como "vamos, vamos" o "dale, dale" en italiano, incorpora palabras en cinco idiomas y hace referencia a leyendas del fútbol como Pelé, Diego Maradona y Lionel Messi.

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Este episodio ocurre en medio de recientes comentarios en redes sociales sobre la interacción entre Shakira y Gerard Piqué, luego de que usuarios advirtieran que ambos volvieron a seguirse en plataformas digitales. Aunque algunos interpretan este gesto como una posible mejora en la relación entre ambos por el bienestar de sus hijos, ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente al respecto.