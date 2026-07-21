Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
¡ESTO LE DIJO CUCURELLA A MESSI!
CAMILA POTOSÍ: ¿DÓNDE ESTÁ EL BEBÉ?
¿COLOMBIA EN RIESGO POR HANTAVIRUS?

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Ella es la modelo y bailarina que estuvo junto a Shakira en la final del Mundial 2026

Ella es la modelo y bailarina que estuvo junto a Shakira en la final del Mundial 2026

La modelo e influenciadora barranquillera compartió escenario con Shakira durante el show de medio tiempo del Mundial, aunque esa no fue la primera vez que coincidieron.

Isabella Yacaman y Shakira en el espectáculo de la final del Mundial 2026
La barranquillera Isabella Yacaman brilló junto a Shakira en el espectáculo de la final del Mundial 2026, consolidando un nuevo hito tras su paso por el Carnaval
Foto collage realizado por La Kalle; imágenes tomadas de @isabellayacamanl
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 21 de jul, 2026

La final del Mundial de 2026 marcó un momento histórico con el primer espectáculo de medio tiempo del torneo. En el escenario apareció Shakira junto a un grupo de bailarines, donde una joven barranquillera llamó la atención por compartir tarima con la cantante.

Se trata de Isabella Yacaman, modelo, creadora de contenido y estudiante de Administración de Empresas en Babson College, Estados Unidos. Su presencia junto a Shakira despertó curiosidad entre los seguidores de la artista, quienes comenzaron a preguntarse quién era la joven que bailó a su lado.

Puedes leer: VIDEO capta curiosa reacción de Piqué al ver a Shakira salir a escena

¿Quién es Isabella Yacaman?

Isabella Yacaman nació en Barranquilla y desde pequeña se encuentra vinculada a las tradiciones de su ciudad. Su historia con el Carnaval comenzó hace varios años, cuando fue capitana juvenil del Country Club en 2016, experiencia que fortaleció su gusto por el baile.

Años después hizo parte de la comparsa Palo e' Muerte, la misma en la que también participó Shakira durante el Carnaval de dos mil veinticinco. En esa edición se rindió homenaje a la frase "En Barranquilla se baila así", inspirada en una de las canciones más conocidas de la barranquillera.

Te puede interesar

VIDEO | Así fue la presentación de medio tiempo de Shakira en el Mundial 2026
Música

VIDEO | Así fue la presentación de medio tiempo de Shakira en el Mundial 2026

VIDEO | Entre lágrimas Messi se despide de los Mundiales tras final agónica ante España
Deportes

VIDEO | Entre lágrimas Messi se despide de los Mundiales tras final agónica ante España

El vínculo entre ambas también quedó reflejado en redes sociales. Isabella publicó una historia utilizando un producto capilar de la marca Ísima y Shakira decidió compartirla desde su cuenta oficial, acompañándola con un mensaje que rápidamente llamó la atención. "Aquí la sobrina de una amiga, vean su resultado. A propósito, esta tiene que ser la próxima reina del Carnaval de Barranquilla", escribió la cantante.

Después de participar en el espectáculo del Mundial, Isabella compartió un mensaje donde expresó lo que representó para ella vivir ese momento al lado de artistas internacionales y de la intérprete de Hips Don't Lie. "Hoy te agradezco por representar a Colombia con tanta pasión, por compartir tu talento con el mundo y por inspirar a tantas personas a creer que los sueños sí pueden hacerse realidad", escribió al dedicarle unas palabras a Shakira.

"Ayer viví un momento que nunca imaginé. Poder compartir, bailar y coincidir con tantos artistas y personas que admiro, fue una experiencia que llevaré siempre conmigo", agregó Isabella al recordar su participación en el evento deportivo más importante del planeta.

Publicidad

Puedes leer: Extraño detalle en el show de Madonna durante la final del Mundial 2026 que pocos vieron

Isabella Yacaman también construyo una comunidad de seguidores como modelo e influenciadora digital. Su contenido suele estar relacionado con la moda, el estilo de vida y las tradiciones de Barranquilla, aspectos que fortalecen su presencia dentro de las plataformas digitales.

Publicidad

Hasta el momento, Isabella no se refirió a una eventual aspiración al reinado del Carnaval de Barranquilla. Sin embargo, su aparición en la final del Mundial y el respaldo público de Shakira hicieron que muchos seguidores comenzaran a mencionarla como una de las figuras jóvenes con mayor proyección.

¿Cómo nació la cercanía entre Isabella Yacaman y Shakira?

El acercamiento entre ambas comenzó durante el Carnaval de Barranquilla de 2025, cuando coincidieron en la comparsa Palo e' Muerte. Desde entonces, Isabella apareció en varias publicaciones relacionadas con la artista, fortaleciendo ese vínculo ante miles de seguidores.

Te puede interesar

Vinícius Jr. durante un partido con la selección de Brasil tras someterse a un procedimiento estético.
Farándula

FOTOS | Así luce la nueva cara de Vinicius Jr. tras un radical proceso estético

FIFA inicia investigación a Selección Argentina por comportamiento al perder la final; sancionarán
Deportes

FIFA inicia investigación a Selección Argentina por comportamiento al perder; sancionarán

Más adelante, Shakira volvió a mencionar a la barranquillera al compartir una historia donde Isabella mostraba un producto de Ísima. Ese gesto convirtió a la joven en tendencia y aumentó el interés del público por conocer quién era la modelo que había recibido el reconocimiento de la cantante.

Meses después, ambas coincidieron nuevamente durante el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial de 2026. La participación de Isabella en ese escenario internacional terminó consolidando una historia que comenzó en las calles del Carnaval y llegó hasta uno de los eventos deportivos más vistos del mundo.

Publicidad

Video que te puede interesar: Momento en que logística saca a Shakira tras su presentación; se 'enfarró'

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Shakira

Modelos

Viral