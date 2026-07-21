Ella es la modelo y bailarina que estuvo junto a Shakira en la final del Mundial 2026

La final del Mundial de 2026 marcó un momento histórico con el primer espectáculo de medio tiempo del torneo. En el escenario apareció Shakira junto a un grupo de bailarines, donde una joven barranquillera llamó la atención por compartir tarima con la cantante.

Se trata de Isabella Yacaman, modelo, creadora de contenido y estudiante de Administración de Empresas en Babson College, Estados Unidos. Su presencia junto a Shakira despertó curiosidad entre los seguidores de la artista, quienes comenzaron a preguntarse quién era la joven que bailó a su lado.

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¿Quién es Isabella Yacaman?

Isabella Yacaman nació en Barranquilla y desde pequeña se encuentra vinculada a las tradiciones de su ciudad. Su historia con el Carnaval comenzó hace varios años, cuando fue capitana juvenil del Country Club en 2016, experiencia que fortaleció su gusto por el baile.



Años después hizo parte de la comparsa Palo e' Muerte, la misma en la que también participó Shakira durante el Carnaval de dos mil veinticinco. En esa edición se rindió homenaje a la frase "En Barranquilla se baila así", inspirada en una de las canciones más conocidas de la barranquillera.

El vínculo entre ambas también quedó reflejado en redes sociales. Isabella publicó una historia utilizando un producto capilar de la marca Ísima y Shakira decidió compartirla desde su cuenta oficial, acompañándola con un mensaje que rápidamente llamó la atención. "Aquí la sobrina de una amiga, vean su resultado. A propósito, esta tiene que ser la próxima reina del Carnaval de Barranquilla", escribió la cantante.

Después de participar en el espectáculo del Mundial, Isabella compartió un mensaje donde expresó lo que representó para ella vivir ese momento al lado de artistas internacionales y de la intérprete de Hips Don't Lie. "Hoy te agradezco por representar a Colombia con tanta pasión, por compartir tu talento con el mundo y por inspirar a tantas personas a creer que los sueños sí pueden hacerse realidad", escribió al dedicarle unas palabras a Shakira.

"Ayer viví un momento que nunca imaginé. Poder compartir, bailar y coincidir con tantos artistas y personas que admiro, fue una experiencia que llevaré siempre conmigo", agregó Isabella al recordar su participación en el evento deportivo más importante del planeta.

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Isabella Yacaman también construyo una comunidad de seguidores como modelo e influenciadora digital. Su contenido suele estar relacionado con la moda, el estilo de vida y las tradiciones de Barranquilla, aspectos que fortalecen su presencia dentro de las plataformas digitales.

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Hasta el momento, Isabella no se refirió a una eventual aspiración al reinado del Carnaval de Barranquilla. Sin embargo, su aparición en la final del Mundial y el respaldo público de Shakira hicieron que muchos seguidores comenzaran a mencionarla como una de las figuras jóvenes con mayor proyección.

¿Cómo nació la cercanía entre Isabella Yacaman y Shakira?

El acercamiento entre ambas comenzó durante el Carnaval de Barranquilla de 2025, cuando coincidieron en la comparsa Palo e' Muerte. Desde entonces, Isabella apareció en varias publicaciones relacionadas con la artista, fortaleciendo ese vínculo ante miles de seguidores.

Más adelante, Shakira volvió a mencionar a la barranquillera al compartir una historia donde Isabella mostraba un producto de Ísima. Ese gesto convirtió a la joven en tendencia y aumentó el interés del público por conocer quién era la modelo que había recibido el reconocimiento de la cantante.

Meses después, ambas coincidieron nuevamente durante el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial de 2026. La participación de Isabella en ese escenario internacional terminó consolidando una historia que comenzó en las calles del Carnaval y llegó hasta uno de los eventos deportivos más vistos del mundo.

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