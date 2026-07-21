Luego de que la selección de Brasil quedara fuera del Mundial 2026 en los octavos de final ante Noruega, el delantero estrella Vinícius Jr. decidió aprovechar su tiempo de descanso para renovar su imagen.

Si has seguido sus redes sociales últimamente, habrás notado que su rostro luce diferente, y no es casualidad: el futbolista se sometió a un procedimiento de armonización de mentón que rápidamente se volvió viral.

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El jugador pasó por una clínica en Goiania, Brasil, antes de reincorporarse a los entrenamientos con el Real Madrid.

Vinicius Jr méconnaissable ! 😳



Selon Portal Leo Dias, le joueur du Real Madrid a profité de sa pause pour subir une chirurgie du menton dans une clinique à Goiás afin de redefinir les traits de son visage.



Le glow up de l'été ou un changement trop radical ? 👀 pic.twitter.com/B4TtlA6RrH — Foot Mercato (@footmercato) July 21, 2026

FOTOS | Así luce la nueva cara de Vinicius Jr. tras un radical proceso estético Foto: Redes sociales

Para este cambio, no escatimó en detalles, pues contó con el trabajo del dermatólogo Alessandro Alarcao, quien viajó exclusivamente desde Miami para atenderlo a él y a su pareja, la 'influencer' Virginia Fonseca.

El centro médico aplicó protocolos de máxima privacidad, llegando a cancelar citas de otros pacientes y bloqueando cualquier filtración para proteger la intimidad del deportista durante su estadía.

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¿En qué consiste la armonización de mentón que se hizo Vinicius Jr.?

Seguramente te preguntarás qué es exactamente lo que se hizo el "7" del Real Madrid. La armonización de mentón es un tratamiento estético cuyo fin es equilibrar el perfil facial, ya sea proyectando, definiendo o corrigiendo la forma de la barbilla.

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El objetivo principal es mejorar la proporción visual entre el mentón, la nariz y la mandíbula para que el rostro se vea más balanceado.

Trending Photos: Brazil and Real Madrid star, Vinicius (Vini Jr) underwent a chin harmonization procedure in Goiânia, debuting new bold look, ahead of the 26/27 football season, per @tmcesporte pic.twitter.com/CcuUrHzYWm — Trending Explained (@TrendingEx) July 21, 2026

Según explican las fuentes médicas, este proceso puede realizarse de dos formas:

Sin cirugía: Utilizando ácido hialurónico de alta densidad, el cual se aplica con agujas o cánulas para moldear la zona de inmediato. Es un efecto temporal que requiere mantenimiento según el metabolismo de cada persona. Con cirugía (mentoplastia): Una intervención más permanente donde se modifican las estructuras óseas o se usan implantes.

En el caso de Vinicius, el tratamiento buscó definir el contorno de su mandíbula y resaltar sus rasgos faciales antes de la temporada 26/27.

El proceso estándar que siguen los profesionales incluye una evaluación de las proporciones del perfil lateral, la aplicación de anestesia local y, finalmente, la ejecución de la técnica elegida.

¿Por qué el cambio físico de Vinicius Jr. se volvió tendencia?

El cambio no pasó desapercibido para nadie. En cuanto las imágenes comenzaron a circular en plataformas como X (antes Twitter), los usuarios no tardaron en reaccionar con humor y comparaciones.

Uno de los comentarios más compartidos fue el de un aficionado que bromeó diciendo: “Vinícius Jr. se ha convertido en Vinícius Sr.”.

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Además de la proyección de su mentón, otros internautas señalaron que ahora el brasileño guarda un parecido físico con el cantante estadounidense Jason Derulo.

Este nuevo "look" se complementó con una barba perfectamente perfilada, un trabajo realizado por el estilista Salah Eddine Rhnim, conocido como 'Scarfade', quien se trasladó desde Milán para completar la transformación del atacante.