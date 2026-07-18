Tormenta eléctrica obligó a cancelar el entrenamiento de España antes de la final del Mundial

La selección de España vivió un contratiempo inesperado en la antesala de la gran final del Mundial . Cuando el equipo se disponía a realizar su último entrenamiento antes del duelo definitivo frente a Argentina, una fuerte tormenta eléctrica obligó a suspender la práctica por razones de seguridad.

La decisión fue tomada apenas unos minutos después del inicio de la sesión, siguiendo los protocolos establecidos en Estados Unidos para este tipo de fenómenos meteorológicos. Ante la presencia de actividad eléctrica en las cercanías del campo de entrenamiento, los jugadores y el cuerpo técnico tuvieron que abandonar la cancha y dirigirse a un lugar seguro.

Entrenamiento de España fue cancelado por una tormenta eléctrica antes de la final del Mundial

De acuerdo con la información entregada por la Real Federación Española de Fútbol, la práctica al aire libre no pudo reanudarse y fue reemplazada por una sesión de activación en espacios interiores. De esta manera, el equipo dirigido por Luis de la Fuente modificó su planificación a pocas horas del partido por el título.

Aunque la cancelación representó un cambio en la preparación de España, las autoridades dejaron claro que la medida respondió exclusivamente a los protocolos de seguridad vigentes en territorio estadounidense, que obligan a detener cualquier actividad deportiva cuando se detectan tormentas eléctricas dentro del radio establecido.

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La situación también afectó parcialmente a la selección de Argentina, que tenía programado su entrenamiento poco después. Sin embargo, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni decidió esperar a que mejoraran las condiciones climáticas y finalmente pudo realizar su práctica sobre el césped, aunque con un retraso cercano a los 45 minutos.

Pese al inconveniente, la organización del torneo no ha informado cambios en la programación de la final. Los pronósticos indican que las condiciones meteorológicas para el día del compromiso serían favorables, por lo que el encuentro entre España y Argentina se mantiene según lo previsto.

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El duelo enfrentará a dos de las selecciones que mejor rendimiento han mostrado durante el campeonato. España llega después de eliminar a Francia en semifinales, mientras que Argentina consiguió su clasificación tras superar a Inglaterra, por lo que la expectativa alrededor del partido es máxima.

Con el entrenamiento suspendido y una preparación adaptada a las condiciones del clima, España ahora concentra toda su atención en la final del Mundial, donde buscará levantar el trofeo frente a una selección argentina que también llega como una de las grandes protagonistas del certamen.