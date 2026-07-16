Adivina que atinó a los pronósticos del Mundial reveló al campeón: ¿Argentina o España?

Argentina y España están listas para disputar la gran final del Mundial 2026, un partido que mantiene en expectativa a millones de aficionados.

Mientras las dos selecciones ultiman detalles para luchar por la Copa del Mundo, en redes sociales también crecen las predicciones sobre cuál será el nuevo campeón.

Entre todas las opiniones que han aparecido antes del encuentro definitivo, una de las que más llama la atención es la de Lola, una creadora de contenido y tarotista que se volvió viral porque varios de sus pronósticos sobre el Mundial coincidieron con los resultados que finalmente se dieron durante el campeonato.

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Ahora, con el duelo entre argentinos y españoles cada vez más cerca, volvió a pronunciarse y dejó claro cuál es la selección que, según su predicción, terminará levantando el trofeo más importante del fútbol.

¿Quién ganará la final entre Argentina y España, según Lola?

A través de un video publicado en su cuenta oficial de TikTok, Lola reveló cuál considera que será el equipo que se convertirá en campeón del Mundial 2026.

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Estas fueron sus palabras:

"Predicción del Mundial 2026, si yo tuviera que decantarme por uno de los equipos, gana España y me voy a arriesgar a dar el resultado. La copa la levanta este país, llevándose la copa". Con esa afirmación, la creadora de contenido aseguró que España será la selección que levantará la Copa del Mundo cuando termine la gran final.

Su publicación rápidamente comenzó a compartirse en redes sociales y generó una ola de comentarios entre quienes creen que volverá a acertar y quienes confían en que Argentina conquistará un nuevo título.

¿España vencería a Argentina en final del Mundial? /Foto: creada con IA

¿Quién es Lola y por qué sus pronósticos se hicieron virales?

Durante el desarrollo del Mundial 2026, Lola empezó a publicar videos relacionados con los partidos y sus posibles resultados. Con el paso de las jornadas, muchos usuarios comenzaron a señalar que varias de sus predicciones terminaron cumpliéndose.

Esa coincidencia hizo que sus publicaciones aumentaran rápidamente de alcance y que miles de personas empezaran a seguir cada uno de sus nuevos pronósticos antes de los encuentros más importantes del torneo.

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Con la final ya definida entre Argentina y España, la creadora de contenido decidió compartir nuevamente su visión sobre el desenlace del campeonato.

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Mhoni Vidente también dio el mismo ganador

La predicción de Lola coincide con otra que también ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas.

La astróloga Mhoni Vidente aseguró recientemente que, según su visión, el equipo español será el encargado de quedarse con el campeonato.

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Durante sus declaraciones afirmó:

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"A España lo veo levantando la Copa. España empieza a jugar muy tranquilamente y en esta justa deportiva ha sido como muy temeroso, pero en los últimos juegos lo veo superado totalmente".

El hecho de que ambas coincidan en señalar a España como campeona ha despertado todavía más curiosidad entre los aficionados, quienes siguen comentando estas predicciones mientras esperan el inicio del compromiso.