Cuándo, a qué hora y dónde ver la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Luego de una semifinal cargada de emociones en la que la Selección Argentina remontó el marcador frente a Inglaterra, el equipo dirigido por Lionel Scaloni aseguró su lugar en la gran final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Ahora tendrá enfrente a una renovada selección de España, que llega tras firmar una campaña brillante y buscará conquistar el título.

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El choque entre Argentina y España promete convertirse en uno de los encuentros más vistos del año, con millones de aficionados pendientes de quién levantará el trofeo más importante del fútbol.

¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026 entre Argentina y España?

La gran final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. El estadio, con capacidad para más de 82.500 espectadores, será el escenario donde se definirá al nuevo campeón del mundo.

La FIFA confirmó que el compromiso comenzará a las 3:00 p. m. (hora local de Nueva Jersey).

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Horarios para ver Argentina vs. España en vivo

Si no quieres perderte la final, estos son los horarios en varios países:



Argentina: 4:00 p. m.

España: 9:00 p. m.

Colombia: 2:00 p. m.

Perú: 2:00 p. m.

México: 2:00 p. m.

Se espera una audiencia global con millones de espectadores siguiendo la transmisión en vivo desde todos los continentes.

Final del Mundial 2026: hora y dónde ver Argentina vs. España /IA

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Argentina llega impulsada por una clasificación inolvidable tras vencer a Inglaterra con un gol decisivo de Lautaro Martínez en los minutos finales.

Además, Lionel Messi buscará cerrar otro capítulo histórico al intentar conquistar un nuevo título mundial junto al equipo de Lionel Scaloni.

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Todo listo para conocer al campeón del Mundial 2026

La organización confirmó que el espectáculo de clausura y el operativo de seguridad comenzarán dos horas antes del inicio del partido.

Con el ambiente listo y los horarios definidos, solo resta esperar el pitazo inicial para descubrir si Argentina consigue un histórico bicampeonato o si España vuelve a conquistar la Copa del Mundo.

El domingo 19 de julio, el MetLife Stadium será el escenario donde dos gigantes del fútbol escribirán un nuevo capítulo en la historia del Mundial 2026.

