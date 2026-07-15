La desgarradora reacción de Antonela Roccuzzo tras el agónico gol de Enzo Fernández

La tensión se apoderó de cada rincón del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. La Selección Argentina batallaba contra el reloj y contra la sólida defensa de Inglaterra en una semifinal del Mundial 2026 que parecía escaparse de las manos.

Tras el baldazo de agua fría que significó el gol de Anthony Gordon, los rostros en las tribunas reflejaban una profunda angustia. Sin embargo, el fútbol siempre ofrece revanchas inmediatas, y el milagro argentino estaba por desatarse en los pies de uno de sus guerreros más valientes.

Corría el minuto 84 cuando el mediocampista Enzo Fernández capturó un balón fuera del área rival. Con una mezcla de frialdad y jerarquía, el volante sacó un remate magistral que se clavó en el ángulo del arco inglés.

El estadio estalló en un grito unísono de desahogo que unió a millones de almas albicelestes. En medio de esa locura colectiva, las cámaras de la transmisión oficial y los teléfonos de los fanáticos apuntaron de inmediato hacia el palco de la familia de Lionel Messi.

Fue allí donde se registró una de las imágenes más humanas y conmovedoras del torneo.

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Antonela Roccuzzo se quebró por completo al ver que la pelota tocaba la red.

La empresaria e influencer rosarina, que ha acompañado a la Pulga durante toda su legendaria carrera, no pudo contener la altísima presión acumulada. Rompió en un llanto desconsolado de pura emoción, ocultando su rostro entre sus manos mientras sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, saltaban a su alrededor celebrando de forma eufórica.

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El empate de Enzo Fernández ante Inglaterra devolvía la vida a un país entero y encendía nuevamente la ilusión de la Scaloneta.



Antonela Rocuzzo rompe en llanto tras gol de Argentina

La conmovedora reacción se volvió viral en las redes sociales en cuestión de segundos. Los fanáticos de todo el mundo empatizaron con el sufrimiento y la posterior alegría de la rosarina.

Ella representa fielmente el sentimiento de los millones de argentinos que padecieron un encuentro sumamente físico y disputado. Esta jugada clave revivió el espíritu competitivo del plantel de Lionel Scaloni, que minutos más tarde sellaría su pase a la gran final gracias a una definición agónica de Lautaro Martínez.

Así quedó la gran final: Argentina vs. España buscarán la gloria eterna

La gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentará de manera oficial a Argentina contra España en un choque histórico de potencias el próximo domingo 19 de julio.

El combinado albiceleste, impulsado por su agónica remontada ante Inglaterra, se medirá ante una selección española que llega invicta y descansada, en un duelo definitivo que se disputará en el imponente MetLife Stadium de Nueva Jersey para definir al nuevo monarca del fútbol mundial.