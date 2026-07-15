Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
VIDEO: VARIOS TESTIGOS MAYERLY OLAYA
CURSOS GRATUITOS
¡RENTA CIUDADANA CAMBIÓ!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / Francia ya tiene nuevo director técnico tras la despedida de Didier Deschamps

Francia ya tiene nuevo director técnico tras la despedida de Didier Deschamps

Tras la eliminación ante España en semifinales, el combinado galo cierra un ciclo de más de una década bajo el mando de Didier Deschamps para dar paso a la esperada llegada de Zinedine Zidane.

Francia define su nuevo director técnico tras la histórica despedida de Didier Deschamps
Zinedine Zidane asumirá el mando de 'Les Bleus' para iniciar una nueva era de reestructuración
Foto: AFP
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 15 de jul, 2026

La Selección de Francia ha vivido días de muchísima intensidad tras quedar fuera de la final del Mundial 2026. Si has seguido de cerca el torneo, sabrás que la derrota 2-0 ante España en el AT&T Stadium de Dallas, con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, no solo significó el adiós al sueño del título, sino también el punto final para uno de los procesos más largos y exitosos en la historia del fútbol moderno.

Didier Deschamps, de 57 años, concluye su etapa como seleccionador nacional después de casi una década en el cargo, habiendo asumido la dirección técnica en julio de 2012.

Puedes leer: Así reaccionó Kylian Mbappé tras la eliminación de Francia ante España en el Mundial 2026

Durante este tiempo, llevó a Francia a participar en cuatro Copas del Mundo (2014, 2018, 2022 y 2026) y a levantar el trofeo máximo en Rusia 2018. Sin embargo, como tú bien sabes, los ciclos se cumplen y la federación gala ya tiene todo listo para la transición.

¿Quién será el próximo técnico de Francia?

El nombre que tomará el mando es, nada más y nada menos, que Zinedine Zidane. "Zizou", quien fuera compañero de Deschamps en la histórica gesta de 1998 cuando vencieron a Brasil en la final, es el designado para liderar el nuevo proyecto deportivo francés.

Según la información disponible, el acuerdo entre la leyenda y su selección es total, contemplando un contrato por los próximos cuatro años.

De hecho, ha rechazado propuestas de gigantes europeos como el Manchester United y el propio Real Madrid, equipo con el que firmó una época dorada. Su prioridad siempre fue una: dirigir a ‘Les Bleus’.

Se espera que el anuncio oficial se realice una vez finalice la participación de Francia en el Mundial, lo cual sucederá tras el partido por el tercer puesto que disputarán este sábado contra el perdedor de la llave entre Argentina e Inglaterra.

Publicidad

Te puede interesar

¿Cuándo es la final del Mundial 2026?
Deportes

¿Cuándo es la final del Mundial 2026? Revelan pronósticos para el partido por el título

Juan-Fernando-Quintero-genera-polémica-tras eliminación-de-Colombia.jpg
Deportes

Graban a Juan Fernando Quintero de celebración tras eliminación de Colombia del Mundial

¿Qué experiencia aporta Zinedine Zidane al banquillo francés?

Si te preguntas si Zidane está a la altura del reto, su palmarés como técnico habla por sí solo. Durante su etapa en el Real Madrid (entre 2016 y 2021), el astro francés consiguió un total de 11 títulos.

Publicidad

Lo más impresionante fue su capacidad para ganar tres Champions League de manera consecutiva en las temporadas 2016, 2017 y 2018, algo inédito en el formato actual de la competición.

Además de su éxito en Europa, Zidane cuenta con dos títulos de la liga española, dos Supercopas de España, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes.

Con este bagaje, el nuevo estratega tendrá bajo su mando una nómina de altísima calidad competitiva, encabezada por figuras como Kylian Mbappé, Rayan Cherki y William Saliba.

El desafío para "Zizou" no será menor: devolverle la mística y el protagonismo absoluto a una selección que, aunque bajo el mando de Deschamps logró la Liga de Naciones 2020-2021 y fue finalista en Catar 2022, hoy necesita una reestructuración para encarar los próximos retos internacionales.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Francia

Mundial 2026