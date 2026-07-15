Francia ya tiene nuevo director técnico tras la despedida de Didier Deschamps

La Selección de Francia ha vivido días de muchísima intensidad tras quedar fuera de la final del Mundial 2026. Si has seguido de cerca el torneo, sabrás que la derrota 2-0 ante España en el AT&T Stadium de Dallas, con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, no solo significó el adiós al sueño del título, sino también el punto final para uno de los procesos más largos y exitosos en la historia del fútbol moderno.

Didier Deschamps, de 57 años, concluye su etapa como seleccionador nacional después de casi una década en el cargo, habiendo asumido la dirección técnica en julio de 2012.

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Durante este tiempo, llevó a Francia a participar en cuatro Copas del Mundo (2014, 2018, 2022 y 2026) y a levantar el trofeo máximo en Rusia 2018. Sin embargo, como tú bien sabes, los ciclos se cumplen y la federación gala ya tiene todo listo para la transición.



¿Quién será el próximo técnico de Francia?

El nombre que tomará el mando es, nada más y nada menos, que Zinedine Zidane. "Zizou", quien fuera compañero de Deschamps en la histórica gesta de 1998 cuando vencieron a Brasil en la final, es el designado para liderar el nuevo proyecto deportivo francés.

Según la información disponible, el acuerdo entre la leyenda y su selección es total, contemplando un contrato por los próximos cuatro años.

🚨🇫🇷 OFFICIAL: Didier Deschamps’ cycle as France head coach comes to an end. It’s over. 👋🏼



Last game for the 3rd and 4th place then his goodbye… and the start of Zinedine Zidane era. pic.twitter.com/d3UIAOcEEd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2026

De hecho, ha rechazado propuestas de gigantes europeos como el Manchester United y el propio Real Madrid, equipo con el que firmó una época dorada. Su prioridad siempre fue una: dirigir a ‘Les Bleus’.

Se espera que el anuncio oficial se realice una vez finalice la participación de Francia en el Mundial, lo cual sucederá tras el partido por el tercer puesto que disputarán este sábado contra el perdedor de la llave entre Argentina e Inglaterra.

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¿Qué experiencia aporta Zinedine Zidane al banquillo francés?

Si te preguntas si Zidane está a la altura del reto, su palmarés como técnico habla por sí solo. Durante su etapa en el Real Madrid (entre 2016 y 2021), el astro francés consiguió un total de 11 títulos.

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Lo más impresionante fue su capacidad para ganar tres Champions League de manera consecutiva en las temporadas 2016, 2017 y 2018, algo inédito en el formato actual de la competición.

Además de su éxito en Europa, Zidane cuenta con dos títulos de la liga española, dos Supercopas de España, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes.

Con este bagaje, el nuevo estratega tendrá bajo su mando una nómina de altísima calidad competitiva, encabezada por figuras como Kylian Mbappé, Rayan Cherki y William Saliba.

El desafío para "Zizou" no será menor: devolverle la mística y el protagonismo absoluto a una selección que, aunque bajo el mando de Deschamps logró la Liga de Naciones 2020-2021 y fue finalista en Catar 2022, hoy necesita una reestructuración para encarar los próximos retos internacionales.