Así reaccionó Kylian Mbappé tras la eliminación de Francia ante España en el Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 definió a su primer finalista en una jornada marcada por la intensidad y la decepción de una de las máximas figuras del fútbol.

En el AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas, la Selección de España derrotó 2-0 a Francia y dejó al equipo dirigido por Didier Deschamps fuera de la lucha por el título del Mundial 2026. Tras el pitazo final, todas las miradas se centraron en Kylian Mbappé, cuya reacción de frustración y tristeza rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Puedes leer: Mhoni Vidente sorprende con predicción sobre Argentina en el Mundial 2026, ¿bicampeón?



La semifinal estuvo marcada por el dominio de España, que neutralizó el poder ofensivo del conjunto francés gracias a un sólido planteamiento defensivo. La Roja logró contener a Mbappé, quien, pese a su destacado rendimiento durante el torneo, no consiguió realizar un solo remate durante el compromiso.



Los goles del triunfo español fueron obra de Mikel Oyarzabal, de penal al minuto 22, y de Pedro Porro, quien sentenció el encuentro al minuto 58. Con este resultado, España avanzó a la segunda final mundialista de su historia y buscará repetir la hazaña conseguida en Sudáfrica 2010.

Por su parte, la eliminación significó un duro golpe para Francia, que aspiraba a disputar su tercera final consecutiva tras las alcanzadas en Rusia 2018 y Qatar 2022.

ASÍ SE RETIRÓ MBAPPÉ TRAS LA DERROTA 🫩🇫🇷



▶️ España es la primera finalista de la Copa del Mundo 🇪🇸🏆 pic.twitter.com/3ZjlFTUKYn — Diario Olé (@DiarioOle) July 14, 2026

Publicidad

¿Cómo reaccionó Mbappé a la eliminación de Francia?

La reacción del capitán francés fue uno de los momentos más comentados de la jornada. Al finalizar el partido, las cámaras captaron a un Mbappé visiblemente afectado, con gestos que reflejaban la frustración y el dolor por la eliminación.

Publicidad

Puedes leer: VIDEO capta extraña actitud de Jayden Adams antes de morir; dio señales

A pesar de la derrota, el delantero se tomó unos minutos para saludar a varios de sus compañeros, entre ellos Ousmane Dembélé y Désiré Doué, antes de dirigirse a las tribunas para agradecer el apoyo de los aficionados franceses.

Posteriormente, el astro abandonó el terreno de juego rumbo a los vestuarios con un rostro serio y evidentes gestos de incredulidad.

El desempeño de Mbappé en la semifinal también generó debate entre los seguidores de esta selección, quienes cuestionaron su rendimiento al considerar que no logró marcar diferencias en un partido decisivo.

Aunque quedó sin opciones de disputar el título, Francia aún deberá enfrentar el partido por el tercer puesto, programado para el 18 de julio en Miami. Además, Mbappé continúa en la pelea por el Botín de Oro, por lo que tendrá una última oportunidad para cerrar su participación en el Mundial 2026 con una actuación destacada.

Publicidad