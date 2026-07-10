Mhoni Vidente sorprende con predicción sobre Argentina en el Mundial 2026, ¿bicampeón?

Las predicciones de Mhoni Vidente volvieron a dar de qué hablar, esta vez por cuenta del Mundial de Fútbol 2026.

La reconocida astróloga compartió su visión sobre lo que ocurrirá en los cuartos de final del torneo y sorprendió al hablar del futuro de la selección de Argentina, vigente campeona del mundo y una de las grandes favoritas para levantar nuevamente el trofeo.

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Durante una de sus más recientes intervenciones en Heraldo Televisión, la vidente cubana aseguró que ya visualiza el camino que seguirán varias selecciones en la recta definitiva del campeonato.

Aunque reconoció el peso histórico del conjunto albiceleste, afirmó que sus cartas y sus visiones apuntan hacia un desenlace diferente al que muchos aficionados esperan.

Mhoni Vidente reveló quiénes avanzarían a las semifinales

Según explicó Mhoni Vidente, ya tendría definidos los equipos que superarían los cuartos de final del Mundial 2026.

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La astróloga aseguró que el duelo entre Noruega e Inglaterra terminaría con la clasificación del conjunto inglés. En la otra llave, indicó que Argentina lograría vencer a Suiza, mientras que España dejaría en el camino a Bélgica.

Durante su intervención expresó:

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"De Noruega contra Inglaterra, Inglaterra pasa; de Argentina contra Suiza, Argentina pasa; de España contra Bélgica, pasa España; de Francia contra Marruecos, ha sido el caballo negro totalmente, pero visualizo que pasa Francia".

Con ese panorama, las semifinales quedarían conformadas por Francia, España, Argentina e Inglaterra, cuatro selecciones que han tenido un destacado recorrido en la competencia.

¿Argentina será bicampeón del Mundial 2026

¿Mhoni Vidente ve a Argentina como bicampeón?

Aunque la vidente sí imagina a Argentina entre los cuatro mejores equipos del torneo, considera que el recorrido del vigente campeón terminaría antes del partido definitivo.

Según su predicción, el próximo campeón del mundo saldrá del continente europeo, por lo que la selección dirigida por Lionel Messi no conseguiría defender el título obtenido en Catar.

Durante el programa fue contundente al asegurar:

"Los cuatro finalistas Francia, España, Argentina e Inglaterra, muy buenos equipos, pero se visualiza que va a quedar en Europa, entonces Argentina no".

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La afirmación llamó especialmente la atención porque desde hace varios meses Argentina aparece entre las selecciones favoritas para conquistar nuevamente el campeonato.

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La razón por la que Argentina no llegaría a la final, según Mhoni

Además de anticipar que el título cambiaría de continente, Mhoni Vidente explicó cuál sería el motivo que, desde su perspectiva, impediría que la Albiceleste dispute una nueva final mundialista.

La astróloga considera que el equipo atraviesa un momento de desgaste producto de la polémica que, según ella, ha rodeado recientemente al seleccionado.

En ese sentido manifestó:

"Ahorita hay una polémica que yo creo que ya lo siento muy desgastado, ya Argentina no va a alcanzar a llegar".

Sus declaraciones generaron una amplia conversación entre seguidores del fútbol y de la astrología, especialmente porque Argentina continúa siendo una de las selecciones con mayor respaldo internacional gracias a su rendimiento en los últimos años.

