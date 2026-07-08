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Falcao estalla tras eliminación de Colombia del Mundial: “Es una vergüenza, fomentan mediocridad”

El delantero samario rompió el silencio tras la eliminación de la 'Tricolor' ante Suiza en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Las duras palabras de Falcao contra el FPC tras el Mundial 2026
Las duras palabras de Falcao contra el FPC tras el Mundial 2026
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 8 de jul, 2026

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 ante Suiza generó múltiples reacciones dentro y fuera del país. Una de las más contundentes fue la de Radamel Falcao García, goleador histórico de la 'Tricolor', quien lanzó fuertes críticas al modelo del Fútbol Profesional Colombiano (FPC).

Tras la derrota en la tanda de penales, en la que fallaron Dávinson Sánchez y Juan Camilo "Cucho" Hernández, el atacante aseguró que el problema va mucho más allá del resultado deportivo y apuntó directamente a la estructura de la liga local.

Puedes leer: ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia tras ser eliminada del Mundial? Esta es la fecha

En diálogo con ESPN, Falcao cuestionó el modelo del Fútbol Profesional Colombiano y aseguró que la falta de competitividad termina afectando el rendimiento de los equipos. "Nuestro fútbol no puede fomentar la mediocridad y la vagancia", afirmó el delantero samario.

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Falcao sostuvo que la falta de exigencia en la liga local termina reflejándose en el rendimiento de los equipos y de la Selección Colombia en las competencias internacionales.

Además, cuestionó el sistema de ascenso y descenso, al considerar que permite que algunos clubes permanezcan en una zona de confort sin invertir lo suficiente para mejorar su nivel. "Es una vergüenza que nuestro fútbol no tenga competitividad y fomente mediocridad y vagancia; hay equipos que no invierten porque saben que no van a descender", afirmó.

¿Quiénes no volverían a jugar otro Mundial con Colombia? ¿Quiénes no volverían a jugar otro Mundial con Colombia?
¿Quiénes no volverían a jugar otro Mundial con Colombia?
/Foto: IA

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¿Qué más dijo Falcao sobre el FPC?

Uno de los aspectos que más criticó fue la ausencia de una tercera división profesional en Colombia. Según explicó, esta situación limita el desarrollo de cientos de jóvenes futbolistas que, al no encontrar oportunidades para competir, terminan abandonando sus carreras.

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"No es posible que quizás seamos la única liga del mundo que no tiene tercera o cuarta división y perdamos jugadores a los 20 o 21 años porque no tienen dónde jugar", expresó.

Puedes leer: Técnico de Suiza rompió el silencio tras eliminar a Colombia y lanzó duro mensaje

Asimismo, denunció las condiciones laborales de algunos futbolistas, asegurando que existen clubes con presupuestos de primera división que ofrecen salarios muy bajos, una situación que, a su juicio, afecta el crecimiento del fútbol colombiano.

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Sobre el partido frente a Suiza, lamentó la falta de contundencia de la Selección Colombia y aseguró que, en este tipo de instancias, cualquier error termina costando la clasificación. También describió al conjunto europeo como un rival "frío", pero muy eficaz para aprovechar las oportunidades.

Pese a sus críticas al funcionamiento del FPC, Falcao destacó la gestión de la Federación Colombiana de Fútbol y de su presidente, Ramón Jesurún, especialmente por las inversiones en infraestructura y el fortalecimiento de las sedes deportivas.

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Finalmente, respaldó la continuidad de Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia y aseguró que el equipo construyó una identidad competitiva que merece tener continuidad de cara al proceso rumbo al Mundial de 2030.

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