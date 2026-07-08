Ritual que Juan Fernando Quintero cumple antes de cada partido; su mamá lo reveló

Detrás de la carrera de Juan Fernando Quintero hay una historia de esfuerzo que pocos conocen. Lina María Paniagua, madre del volante de la Selección Colombia, abrió su corazón durante una entrevista con un medio de comunicación, en donde recordó los momentos que vivieron como familia antes de que el futbolista alcanzara el reconocimiento internacional y disputara el Mundial 2026.

Según contó, el camino hacia el éxito estuvo lleno de sacrificios. Durante años trabajó como estilista en su propia peluquería para sacar adelante a su hijo, una labor que muchas veces le impidió acompañarlo a todos sus partidos. Aun así, aseguró que nunca dejó de apoyarlo y de creer en el talento que mostraba desde pequeño.

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Lina María recordó que Juanfer siempre tuvo una conexión especial con el fútbol. Mientras otros niños preferían los juguetes tradicionales, él buscaba cualquier objeto que pudiera patear. Incluso, cuando no tenía un balón, improvisaba uno con medias enrolladas para seguir jugando.



"Él nunca jugaba con un carrito; siempre con un balón. Cuando no tenía balón, hacía bolitas con las medias", relató la madre del mediocampista al recordar los primeros años del futbolista.

¿Cuál es el ritual de Juan Fernando Quintero antes de cada partido?

Uno de los recuerdos que más conserva ocurrió cuando Juan Fernando tenía siete años. Lina María decidió llevarlo por primera vez a La Poli convencida de que ese sería el lugar donde comenzaría a construir su futuro como futbolista. Desde ese momento le repetía que podía llegar a ser uno de los mejores si trabajaba con disciplina y constancia.

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La madre del jugador también reveló una promesa que marcó la historia de ambos. Cuando Juanfer tenía 12 años le aseguró que trabajaría para darle la vida que ella merecía. Con el paso del tiempo cumplió su palabra y le pidió que dejara el oficio de peluquera, luego de consolidarse como futbolista profesional.

Otro de los momentos que recordó con mayor emoción fue el primer llamado de Juan Fernando a la Selección Colombia de mayores. Ese hecho coincidió con el nacimiento de su hija Joana, una etapa que la familia vivió entre celebraciones por el crecimiento personal y deportivo del volante.

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Aunque hoy Juan Fernando Quintero es uno de los referentes de la Tricolor, hay una costumbre que no cambió con el paso de los años. Antes de cada partido llama a su madre para pedirle la bendición, un gesto que ambos mantienen como parte de su relación familiar.

Lina María Paniagua aseguró sentirse agradecida por el camino recorrido junto a su hijo y recordó que cada logro es el resultado del esfuerzo compartido. "Nadie dijo que iba a ser fácil, pero tampoco imposible. Fueron muchos sacrificios que tuvimos que hacer como familia, como mamá y él como jugador", expresó al recordar el proceso que llevó a Juan Fernando Quintero a convertirse en uno de los futbolistas más importantes del país.

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