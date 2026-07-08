El emotivo gesto de James Rodríguez tras la eliminación de Colombia en el Mundial

La Selección Colombia puso fin a su participación en el Mundial 2026 luego de perder frente a Suiza en la tanda de penales de los octavos de final. Apenas terminó el partido frente a Suiza, James Rodríguez se acercó a Juan Fernando Quintero y lo abrazó en medio de la tristeza que invadía al plantel.

El encuentro se definió desde los once metros después de un partido muy disputado. En la serie definitiva, Dávinson Sánchez y Juan Camilo 'Cucho' Hernández no lograron convertir sus cobros, mientras que Suiza aprovechó la mayor parte de sus oportunidades y aseguró el cupo a los cuartos de final del campeonato.

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Durante el compromiso, James Rodríguez fue inicialista y permaneció 66 minutos en la cancha antes de ser sustituido por decisión técnica. Posteriormente ingresó Juan Fernando Quintero, quien intentó darle mayor claridad al ataque colombiano en los minutos finales, aunque el marcador no volvió a moverse y todo terminó resolviéndose desde el punto penal.



Para muchos aficionados, este también podría haber sido el último Mundial de James con la camiseta de la Selección Colombia. A sus 34 años, el capitán continúa siendo uno de los principales referentes del equipo y su presencia en la cita orbital estuvo marcada por el liderazgo dentro y fuera del terreno de juego.

¿Qué hizo James Rodríguez tras la eliminación de Colombia?

Apenas terminó el partido, las cámaras enfocaron a James caminando directamente hacia Juan Fernando Quintero. Sin decir una palabra, el capitán abrazó al mediocampista en medio del silencio que dejó la eliminación.

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Una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y que muchos hinchas interpretaron como una muestra de apoyo entre dos futbolistas que comparten varios procesos con la Tricolor.

Mientras ese momento se hacía viral, otros jugadores tampoco pudieron ocultar la frustración. Luis Díaz rompió en llanto sobre el terreno de juego, reflejando el impacto que tuvo la derrota para un grupo que llegó al Mundial con la expectativa de igualar o superar la histórica campaña realizada en Brasil 2014.

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El primero en atender a los medios fue Daniel Muñoz, quien respaldó el trabajo realizado por el plantel durante el torneo. "No hay nada qué reprochar, yo creo que lo dimos todo", aseguró el defensor, dejando claro que, pese al resultado, el grupo se marchaba con la tranquilidad de haber competido hasta el último instante.

La eliminación también revivió un recuerdo que muchos aficionados tenían presente. En Rusia 2018, Colombia quedó fuera del Mundial tras perder una definición por penales frente a Inglaterra. Ocho años después, la historia volvió a repetirse, aunque esta vez el rival que frenó el camino de la Tricolor fue Suiza.

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